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[속보]코스피, 6% 급등에 매수사이드카 발동

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본문 요약

코스피 지수가 14일 6% 급등하며 코스피 시장에 매수 사이드카가 발동됐다.

코스닥 지수도 4% 상승하며 코스닥 시장에 매수 사이드카가 발동됐다.

한국거래소는 이날 오전 9시 6분 47초를 기해 코스피 시장에 매수 사이드카가 발동됐다고 공시했다.

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[속보]코스피, 6% 급등에 매수사이드카 발동

입력 2026.07.15 09:14

수정 2026.07.15 09:40

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  • 이보라 기자

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14일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

14일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

코스피 지수가 15일 6% 급등하며 코스피(유가증권) 시장에 매수 사이드카가 발동됐다. 코스닥 지수도 4% 상승하며 코스닥 시장에 매수 사이드카가 발동됐다.

한국거래소는 이날 오전 9시 6분 47초를 기해 코스피 시장에 매수 사이드카(프로그램매매 매수호가 일시효력정지)가 발동됐다고 공시했다.

매수 사이드카는 프로그램매수를 5분간 멈춰 변동성을 완화하는 장치다. 코스피200 선물이 전장보다 5% 오른 상태가 1분간 지속되면 발동된다.

코스피는 이날 오전 9시 12분 기준 전장 대비 444.90포인트(6.49%) 오른 7301.73을 기록 중이다.

반도체주가 지수 상승을 견인하고 있다. 삼성전자는 5.70% 오른 27만8000원으로, SK하이닉스는 9.67% 오른 209만8000원으로 상승 거래 중이다.

한국거래소는 이날 오전 9시 17분 14초를 기해 코스닥 시장에도 매수 사이드카가 발동됐다고 밝혔다.

코스닥 지수는 이날 오전 9시 20분 현재 전장 대비 33.21포인트(4.24%) 오른 817.19을 기록 중이다.

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