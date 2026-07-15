호서대, KOTRA와 손잡고 ‘AI 무역인재’ 키운다

AI 무역 실무 역량 강화 산학협력 협약 체결

호서대 경영학과와 물류유통학과가 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 대전세종충남지원본부와 손잡고 AI 기반 무역 전문인력 양성에 나선다.

호서대는 KOTRA 대전세종충남지원본부와 ‘AI 무역인재 양성을 위한 산학협력 업무협약’을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 협약은 급변하는 글로벌 통상환경에 대응할 수 있는 AI 기반 무역 실무 역량을 갖춘 인재를 양성하고 지역 산업의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약에 따라 AI 무역인재 양성사업 공동 추진, 산학연 연계 교육과정 및 현장실습 프로그램 개발·운영, 학부생 및 재직자 대상 교육 지원, 창의적 아이디어 발굴 및 창업 지원, 장비·시설 등 보유 자원 공동 활용 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

특히 AI 기반 무역교육과 현장실습을 연계한 교육 프로그램을 확대하고 KOTRA의 글로벌 무역 네트워크와 현장 인프라를 활용해 학생들의 실무 역량을 높일 계획이다. 이를 통해 AI 기술과 글로벌 감각을 갖춘 무역 전문인력을 양성하고 지역 산업 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

호서대 관계자는 “KOTRA의 해외 네트워크와 무역 지원 인프라를 활용한 현장 중심 교육과 산학협력 프로그램을 확대해 학생들의 AI 기반 무역 실무 역량을 강화할 것”이라며 “변화하는 글로벌 통상환경에 대응할 수 있는 실무형 무역인재 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.