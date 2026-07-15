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영화관 앞서 친구 가슴 찌른 40대···3시간 만에 검거

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본문 요약

친구에게 흉기를 휘두른 40대가 경찰에 붙잡혔다.

A씨는 전날 오후 10시9분쯤 서산시 동문동의 한 영화관 매표소 앞에서 친구인 B씨의 왼쪽 가슴 등을 흉기로 찌른 뒤 달아난 혐의를 받는다.

신고를 받고 수사에 나선 경찰은 A씨의 신원을 특정해 추적한 끝에 약 3시간 만에 서산시 해미면의 한 도로에서 차량을 운전하던 A씨를 검거했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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영화관 앞서 친구 가슴 찌른 40대···3시간 만에 검거

입력 2026.07.15 09:43

  • 강정의 기자

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어릴 때부터 알고 지내···준비한 흉기로 범행

경찰, 살인미수 혐의 조사 후 구속영장 신청 방침

경찰 로고. 경향신문DB

경찰 로고. 경향신문DB

친구에게 흉기를 휘두른 40대가 경찰에 붙잡혔다.

충남 서산경찰서는 살인미수 혐의로 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 15일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 10시9분쯤 서산시 동문동의 한 영화관 매표소 앞에서 친구인 B씨(46)의 왼쪽 가슴 등을 흉기로 찌른 뒤 달아난 혐의를 받는다.

신고를 받고 수사에 나선 경찰은 A씨의 신원을 특정해 추적한 끝에 약 3시간 만에 서산시 해미면의 한 도로에서 차량을 운전하던 A씨를 검거했다.

경찰 조사 결과 A씨와 B씨는 어린 시절부터 알고 지낸 친구 사이로, 사건 당일에도 영화관에서 만나기로 약속했던 것으로 파악됐다.

A씨는 영화관에서 B씨를 보자마자 미리 준비해 소지하고 있던 흉기를 꺼내 범행한 것으로 조사됐다.

B씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사하는 한편 구속영장을 신청할 방침이다.

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