서울시, 7월 재산세 2조6387억원 확정···주택분 전년보다 15%↑

서울시는 주택 등 소유자에게 부과할 7월분 재산세 2조6387억원을 확정하고, 재산세 고지서 500만건을 납세자에게 발송했다고 15일 밝혔다. 재산세는 과세기준일인 6월 1일 현재 주택, 토지, 건축물 등을 소유한 자에게 매년 7·9월에 부과된다.

올해 7월분 재산세는 지난해보다 11.7%(2763억원) 증가한 2조6387억원이다. 주택분 재산세는 1조9545억원으로 가장 많은 비중을 차지하며, 건축물 6747억원, 선박과 항공기 95억원이다.

주택분 재산세는 전년 대비 15%(2556억원) 늘었는데, 공동주택과 개별주택의 공시가격이 각각 18.67%, 4.34% 상승한 것이 주요 원인이다. 건축물 재산세도 전년 대비 3.3%(218억원) 늘었다.

자치구별로는 강남구가 4654억원으로 가장 많고, 서초구 3093억원, 송파구 2838억원 순으로 가장 많이 부과됐다. 가장 적은 재산세가 부과된 곳은 강북구로 227억원이다.

주택 공시 가격대별 재산세 부과 현황을 보면 재산세 부과대상 주택은 393만건으로, 전년 대비 1.5%(5만7000건) 늘었다. 주택 공시가격 상승에 따른 6억원 초과 주택은 149만건으로, 전년 대비 14.2%(18만5000건) 증가했다.

올해도 1가구 1주택자의 재산세 부담을 덜어주기 위해 공정시장가액비율을 지난해와 동일하게 공시가격 3억원 이하는 43%, 3억원 초과 6억원 이하는 44%, 6억원 초과는 45%를 각각 적용한다.

공정시장가액비율이 인하되는 1가구 1주택자는 전체 주택 393만건의 54.2%인 213만건이다. 주택 공시가격 3억원 이하는 27.1%, 3억원 초과 6억원 이하는 27.9%, 6억원 초과는 45.0%다.

주택 공시가격 9억원 이하 1주택자에 대한 재산세 감면 혜택도 지난해와 같이 0.05%포인트 인하된 특례세율을 적용한다. 부과 대상(392만8000건)의 37.3%에 해당하는 146만7000건이 특례 세율을 적용받는다.

신애선 서울시 세무과장은 “휴가철과 바쁜 일상으로 시민들이 납부 기한을 놓치면 3%의 가산세가 추가되니 서울시 인터넷 납부시스템 등 편리한 납부 방법을 활용해 꼭 납부해달라”고 당부했다.