고창 봉덕리 고분군 3호분서 국내 첫 복합 토목공법 확인···“마한 의례용 기념 묘역 가능성”

전북 고창 봉덕리 고분군 3호분에서 토낭(흙주머니) 공법과 성벽 축조 기술이 결합한 복합 토목공법이 국내에서 처음 확인됐다. 고분 중심부에서는 일반적인 매장시설이 발견되지 않아 단순한 묘역이 아닌 대규모 의례 공간으로 조성됐을 가능성도 제기됐다.

고창군은 15일 국가유산청 역사문화권 중요유적 발굴조사 사업의 하나로 추진한 봉덕리 고분군 3호분 3차 발굴조사 현장설명회를 열고 이 같은 조사 성과를 공개했다.

이번 조사에서는 흙주머니를 격자망 형태로 교차해 쌓는 토낭 공법과 성벽 축조 공법이 함께 적용된 축조 방식이 확인됐다. 서로 다른 두 토목 기술이 결합한 사례가 국내에서 확인된 것은 처음이다.

조사단은 이러한 축조 방식이 당시 마한 지배세력이 대규모 노동력을 체계적으로 조직·동원할 수 있는 사회적 역량과 고도의 토목 기술을 보유하고 있었음을 보여주는 증거라고 설명했다.

고분 중심부에서는 석실묘와 석곽묘 등 일반적인 매장시설은 확인되지 않았다. 대신 분구 중앙부를 향해 대각선 방향으로 매납된 대형 발형기대(그릇받침)와 옹편 등이 출토됐다.

조사단은 이 같은 유구와 유물의 배치 양상으로 미뤄 봉덕리 고분군 3호분이 특정 피장자를 위한 무덤이라기보다 고분 축조 과정에서 계획적인 제의 행위가 이뤄진 의례용 기념 묘역의 성격을 지녔을 가능성이 크다고 판단했다.

고창군은 이번 3차 조사가 2023년과 2024년 진행된 1·2차 발굴조사 성과를 구체화한 결과라며, 고창 지역이 마한의 유력 정치체인 모로비리국의 중심지였음을 뒷받침하는 학술적 근거가 될 것으로 기대하고 있다.

오미숙 고창군 관광복지국장은 “이번 발굴조사 성과를 봉덕리 고분군의 학술적 정비와 역사문화 공간 조성 사업을 위한 기초 자료로 활용할 계획”이라고 말했다.