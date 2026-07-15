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여름휴가 반값에 즐기는 방법…제주, 농촌 체험 기획전 열어

입력 2026.07.15 10:08

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서귀포시와 제주관광공사는 오는 17일부터 8월 31일까지 로컬 여행상품을 최대 50% 할인하는 1차 기획전 ‘촌스러운 촌플레이’를 진행한다고 밝혔다.

서귀포시와 제주관광공사는 오는 17일부터 8월 31일까지 로컬 여행상품을 최대 50% 할인하는 1차 기획전 ‘촌스러운 촌플레이’를 진행한다고 밝혔다.

제주 서귀포시의 농촌을 체험할 수 있는 로컬 여행상품을 반값에 이용할 수 있는 여름 기획전이 열린다.

서귀포시와 제주관광공사는 오는 17일부터 8월 31일까지 로컬 여행상품을 최대 50% 할인하는 1차 기획전 ‘촌스러운 촌플레이’를 진행한다고 밝혔다.

이번 기획전은 농림축산식품부의 ‘2026년 농촌크리에이투어 지원사업’의 일환으로 마련됐다. 마을 경영체 6곳과 여행사 2곳이 참여하며, 주민들은 체험 프로그램을 운영하고 여행사는 상품 홍보와 예약을 맡는다.

1차 기획전에서는 전체 8개 상품 가운데 운영 준비를 마친 4개 상품을 먼저 선보인다. 정부 지원금을 활용해 판매 가격을 최대 50%까지 낮췄다.

프로그램은 단순히 관광지를 둘러보는 데 그치지 않고 마을 주민들과 교류하며 지역의 자연과 문화를 체험하는 데 초점을 맞췄다. 마을 생산 체험과 식문화 체험, 숲 치유, 캠핑 등 다양한 로컬 콘텐츠를 담았다.

대표 상품인 ‘색채로 채우는 대한목장의 밤’은 야간에 개방한 대한목장에서 색채 심리와 조향을 결합해 자신만의 향수를 만드는 체험 프로그램이다. 또한 ‘15년 차 제주 캠퍼의 숨은 캠핑 포인트’는 현지 캠퍼와 함께 화순의 캠핑 명소에서 장비 설치부터 식사, 자연 체험까지 즐기는 패키지 상품으로, 캠핑 장비가 모두 제공돼 초보자도 부담 없이 참여할 수 있다.

이외에도 ‘서귀포 포레스트 앤 차롱 런치’는 서귀포 치유의 숲에서 전문 산림 치유사와 함께 맨발 걷기와 해먹 체험, 자연 탐방 등을 즐긴 뒤 호근동 마을의 전통 ‘차롱’ 도시락을 맛보는 웰니스 프로그램이다.

한편 서귀포시와 제주관광공사는 하반기 2차 기획전을 통해 하례리 식문화 체험과 귤밭 체험, 대포마을 해양레저 체험, 한남리 산림 치유 프로그램 등 신규 로컬 여행상품도 추가로 선보일 계획이다.

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