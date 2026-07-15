흑해·에게해·지중해까지…3색 바다 품은 튀르키예 다이빙 여행

스쿠버다이빙을 즐기는 여행객이라면 튀르키예를 눈여겨봐도 좋겠다.

지중해와 에게해, 흑해를 접한 튀르키예는 온화한 기후 덕분에 다이빙을 즐길 수 있는 기간이 길고, 맑은 수중 시야와 풍부한 해양 생태계를 갖춘 곳이다. 고대 난파선 탐험부터 수중 동굴 다이빙, 수직 절벽을 따라 내려가는 월 다이빙, 밤바다를 누비는 나이트 다이빙까지 다양한 수중 액티비티를 경험할 수 있어 초보자부터 숙련자까지 폭넓게 찾는다.

대표적인 다이빙 명소는 남부 안탈리아의 카쉬다. 카쉬와 칼칸, 케메르 일대에서는 붉은바다거북과 더스키 그루퍼, 멸종위기종인 지중해몽크물범 등 다양한 해양생물을 만날 수 있다. 베스미섬 주변에는 고대 항아리와 닻 등 수중 유적이 남아 있으며, 인공어초 역할을 하는 다코타 난파선은 수중 사진 촬영지로도 유명하다. 카뇬 포인트에서는 터널 형태의 동굴과 디미트리 난파선을 함께 탐험할 수 있고, 알라니아에서는 코르산 동굴과 아쉬클라르 동굴을 중심으로 한 동굴 다이빙이 인기다.

에게해 연안은 휴양과 다이빙을 함께 즐기기에 좋은 지역이다. 무을라주의 마르마리스와 페티예, 닷차는 잔잔한 바다와 뛰어난 수중 시야를 갖춘 곳으로 꼽힌다. 보드룸에는 오락섬과 델리클리 동굴, 빅 리프, 스몰 리프 등 다양한 다이빙 포인트가 있어 초보자와 숙련자 모두 즐길 수 있다. 쿠샤다스에서는 바다에 가라앉은 A300 항공기를 탐험하는 이색 다이빙이 가능하며, 체쉬메에서는 베드룸 동굴과 숙련자를 위한 야르크 카야 포인트가 잘 알려져 있다.

역사에 관심이 있다면 북부 차나칼레도 빼놓을 수 없다. 마르마라해와 에게해를 잇는 차나칼레 해협은 해류 순환이 활발해 수질과 수중 시야가 좋은 편이다. 특히 제1차 세계대전의 격전지였던 갈리폴리 반도 앞바다에는 당시 침몰한 군함과 선박이 그대로 남아 있어 역사 난파선 다이빙 명소로 꼽힌다. SS 마일로, 런디, HMS 루이스 등 역사적인 난파선을 비롯해 모두 17개의 다이빙 포인트가 조성돼 있어 다이빙과 역사 탐방을 함께 즐길 수 있다.