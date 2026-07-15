대구경찰, 1조3000억원 불법 도박사이트 운영총책 구속송치

대구경찰청 광역범죄수사대는 필리핀 등 해외에 거점을 두고 수조원대 규모의 도박사이트를 운영한 혐의(도박공간개설 등)로 총책 A씨를 구속송치했다고 15일 밝혔다.

경찰에 따르면, A씨는 2013년 12월부터 2017년 8월까지 해외에 서버를 마련해 1조3000억원대 규모의 도박사이트를 운영한 혐의를 받고 있다.

또한 그는 2021년 4월부터 2023년 12월까지 국내 도박사이트 1400여곳의 회원들에게 온라인 도박에 사용할 수 있는 9조원 상당의 게임 크레딧(게임머니)을 판매한 혐의도 받는다.

경찰은 A씨가 운영한 조직의 범죄 수익금이 약 260억원에 이르는 것으로 파악했다. 이중 A씨는 60억원가량의 수익을 거뒀다는 게 경찰의 설명이다.

A씨는 필리핀을 거점으로 도박사이트를 운영하던 중 공범들이 국내에 입국하면서 수사기관에 차례로 체포되자, 말레이시아나 캄보디아 등으로 콜센터를 옮겼다. 이후 위조 여권을 사용하는 등의 방식으로 범행을 저지르고 도피한 것으로 파악됐다.

범정부 합동 초국가범죄 특별 대응 태스크포스(TF)는 아랍에미리트(UAE) 당국과 공조해 A씨를 현지에서 검거했다. 지난 4일에는 인천국제공항을 통해 국내로 송환했다. 경찰은 A씨 범죄수익에 대한 기소 전 몰수·추징 보전을 추진할 예정이다.

경찰 관계자는 “국내 하부 도박사이트 운영자와 조직원까지 수사를 확대하겠다”고 말했다.