“천마에 든 천연성분이 비만으로 인한 당뇨 잡는다”···국립산림과학원 연구

약용식물인 천마에 들어 있는 천연 성분이 비만으로 인한 당뇨 예방에 효과가 있다는 연구 결과가 나왔다.

산림청 국립산림과학원은 중앙대 연구팀과의 공동 연구를 통해 천마의 핵심 성분인 ‘살리제닌’이 비만으로 인한 인슐린 저항성을 개선하고 당뇨를 예방하는 데 효과가 있음을 확인했다고 15일 밝혔다.

일반적으로 살이 찌면 몸 안에서 인슐린에 대한 반응이 떨어지는 인슐린 저항성이 생기기 쉽다. 인슐린 저항성이 증가하면 몸 속에서 인슐린이 제대로 작용하지 못해 제2형 당뇨병이 발생할 위험이 높아진다.

연구팀은 이와 관련한 세포 실험을 통해 과도한 지방이 장 세포를 손상시키고 혈당을 조절하는 주요 호르몬인 ‘GLP-1’의 분비를 감소시킨다는 사실을 확인했다. GLP-1은 인슐린 분비를 촉진해 혈당을 낮추는 데 필요한 핵심 호르몬이다.

연구팀은 실험 세포에 살리제닌을 투여해 손상됐던 장 세포의 스트레스가 줄어들고, 세포 내 노폐물을 청소하는 ‘자가포식’ 작용이 활발해지면서 줄어들었던 GLP-1 분비량이 다시 회복되는 결과를 확인했다. 살리제닌 치료를 받은 장 세포의 분비물을 근육세포에 주입한 결과, 근육세포의 인슐린 반응성이 높아지고 포도당 흡수율도 크게 증가하는 치료 메커니즘도 확인됐다.

산림과학원은 이번 연구 결과에 대해 천마의 당뇨 예방 효과를 과학적으로 증명하고, 살리제닌 성분이 장 건강 회복과 혈당 조절에 기여할 수 있음을 보여준 것이라고 설명했다. 연구팀은 연구 결과를 바탕으로 실체 인체에서도 똑같은 효과가 나타나는지를 확인하기 위해 추가 연구를 진행할 예정이다.

이경태 산림과학원 임업연구사는 “산림자원인 천마가 국민 건강을 위협하는 비만과 당뇨 등 대사질환 예방에 어떤 도움이 되는지를 규명한 것에 이번 연구의 의미가 있다”며 “앞으로 동물실험 등 추가 검증을 거쳐 기능성 식품이나 의약품 소재로서 가치를 인정받게 되면 관련 기술을 기업에 이전해 상용화되도록 하겠다”고 말했다.