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서울 지하철에 놓고 내린 물건, 이제 택배로 받아보세요~

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본문 요약

서울 지하철에 놓고 내린 물건을 유실물센터를 찾지 않고 집에서 택배로 받아볼 수 있게 됐다.

서울도시철도엔지니어링은 서울교통공사의 자회사로, 서울 지하철 시설 유지보수와 유실물센터 운영 등을 담당한다.

이번 협약에 따라 오는 20일부터 서울 지하철 유실물센터에서 보관 중인 유실물을 CJ대한통운이 전담 배송한다.

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서울 지하철에 놓고 내린 물건, 이제 택배로 받아보세요~

입력 2026.07.15 10:23

  • 정대연 기자

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지난 14일 서울 강동구 서울도시철도엔지니어링 본사에서 열린 ‘서울 지하철 유실물 배송 서비스 협약식’을 마친 뒤 유웅석 서울도시철도엔지니어링 사장(사진 왼쪽에서 네번째)과 윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE)본부장(사진 왼쪽에서 세번째) 등 양사 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. CJ대한통운 제공

지난 14일 서울 강동구 서울도시철도엔지니어링 본사에서 열린 ‘서울 지하철 유실물 배송 서비스 협약식’을 마친 뒤 유웅석 서울도시철도엔지니어링 사장(사진 왼쪽에서 네번째)과 윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE)본부장(사진 왼쪽에서 세번째) 등 양사 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. CJ대한통운 제공

서울 지하철에 놓고 내린 물건을 유실물센터를 찾지 않고 집에서 택배로 받아볼 수 있게 됐다.

CJ대한통운은 서울도시철도엔지니어링과 유실물 ‘집앞배송서비스’ 운영을 위한 업무협약(MOU)을 지난 14일 체결했다고 15일 밝혔다. 서울도시철도엔지니어링은 서울교통공사의 자회사로, 서울 지하철 시설 유지보수와 유실물센터 운영 등을 담당한다.

이번 협약에 따라 오는 20일부터 서울 지하철 유실물센터에서 보관 중인 유실물을 CJ대한통운이 전담 배송한다. 우선 고객은 유실물센터에 연락해 물품 보관 여부를 확인하고 본인 확인 절차를 거친다. 이후 CJ대한통운 홈페이지나 오네(O-NE) 앱을 통해 택배를 접수하고 운임을 결제하면 서울도시철도엔지니어링이 유실물을 포장한다. 이를 인계받은 CJ대한통운이 고객이 원하는 장소로 유실물을 배송한다.

지난해 서울 지하철에서 발생한 유실물은 16만건 이상이다. 이번 협약 체결로 특히 서울이 아닌 지역에 거주하는 사람이나 거동이 불편한 사람 등의 편의성이 크게 향상될 것으로 보인다.

윤재승 CJ대한통운 오네본부장은 “CJ대한통운의 전국 물류망을 활용해 서울 지하철 이용객들이 유실물을 더 쉽고 편리하게 돌려받을 수 있을 것”이라며 “고객의 일상 속 불편을 해결하는 생활밀착형 물류 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.

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