양구군, 중증 거동불편자 비응급 이송 처치료 지원···월 최대 4회, 편도 200㎞ 이내

의료이동 사각지대 해소, 대상별 정액 본인부담 적용

강원 양구군은 중증 거동불편 통합돌봄 대상자의 병원 이동 부담을 덜기 위해 ‘비응급 이송처치료 지원사업’을 추진한다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 와상환자 등 기존 이동지원 서비스 이용이 어려운 주민에게 민간구급차 이용 비용을 지원해 의료 접근성을 높이고, 돌봄 사각지대를 해소하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 기존 병원 동행 서비스와 교통약자 이동지원 서비스, 희망택시 등으로 이동 지원이 어려운 것으로 인정된 통합돌봄 대상자 가운데 의료기관 이용이 필요한 주민이다.

양구군은 병원 진료를 위한 이동과 진료 후 귀가에 한해 민간구급차 이용 비용을 지원할 계획이다.

지원 범위는 편도 최대 200㎞ 이내, 월 최대 4회까지다.

본인 부담금은 대상자와 이동 거리에 따라 차등 적용된다.

수급자와 차상위계층은 전액 면제되며, 기초연금수급자는 100㎞ 이내 1만 원, 100㎞ 초과 시 2만 원을 부담한다.

일반 대상자는 100㎞ 이내 5만 원, 100㎞ 초과 시 10만 원을 부담하면 된다.

양구군은 서비스 이용 승인과 비용 지급, 수행기관 관리 및 사업 모니터링을 담당하고, 이송업체는 안전한 이송과 현장 응급 대응, 이용내역 증빙자료 제출 등의 업무를 맡는다.

윤동규 양구군 사회복지과장은 “비응급 이송 처치료 지원은 의료기관 이용에 어려움을 겪는 통합돌봄 대상자에게 꼭 필요한 서비스”라며 “앞으로도 지역 내 돌봄 사각지대를 줄이고 주민들이 살던 곳에서 안정적으로 생활할 수 있도록 촘촘한 돌봄체계를 구축해 나가겠다”라고 말했다.