속초시, 상·하수도 요금 온라인창구 8월 3일부터 운영

요금 조회·납부부터 스마트 고지 신청까지 한 번에

강원 속초시는 오는 8월 3일부터 ‘상·하수도 요금 온라인창구’를 정식 운영한다고 15일 밝혔다.

이번에 운영되는 온라인 창구는 기존에 방문이나 전화로 처리해야 했던 상·하수도 요금 관련 민원을 온라인에서도 이용할 수 있도록 구축한 서비스다.

시민들은 시간, 장소와 관계없이 PC나 모바일을 통해 필요한 업무를 편리하게 처리할 수 있다.

주요 제공 서비스는 계좌 자동이체 신청·해지를 비롯해 신용카드 자동납부 신청·해지, 상·하수도 요금 조회·납부, 스마트 고지 신청 등이다.

여러 민원 업무를 한 곳에서 원스톱으로 처리할 수 있어 이용 절차가 한층 간편해질 것으로 기대된다.

스마트 고지를 신청하면 카카오톡 등 모바일을 통해 고지서를 받아볼 수 있다.

종이 고지서 분실 우려를 줄이고, 언제든지 요금을 확인해 납부할 수 있다는 장점이 있다.

온라인 창구는 전용 누리집에 직접 접속하거나 속초시 인터넷 홈페이지와 맑은물관리사업소 홈페이지 메인 화면의 알림창을 통해 이용할 수 있다.

PC와 모바일을 모두 지원하며 365일 24시간 이용할 수 있다.

이병선 속초시장은 “온라인 창구 개설로 시민들이 시간과 장소의 제약 없이 상·하수도 행정서비스를 편리하게 이용할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 시민 중심의 디지털 행정서비스를 확대해 더욱 편리한 행정 환경을 조성하는 데 앞장서겠다”고 말했다.