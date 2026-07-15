쫄깃해진 돌하르방·구좌당근…하리보, 한정판 ‘제주 젤리’ 출시

하리보, 첫 한국시장 특화제품 출시

독일 젤리업체 ‘하리보’가 돌하르방, 제주감귤 모양 젤리를 담은 첫 한국시장 특화제품을 출시했다.

하리보는 제주도의 자연과 문화에서 영감을 받은 한정판 ‘하리보 헬로 제주’를 출시했다고 15일 밝혔다.

하리보 헬로 제주는 동백꽃, 돌하르방, 조랑말, 감귤, 구좌당근 등 제주를 대표하는 상징을 귀여운 젤리 모양과 5가지 과일 맛으로 구현한 게 특징이다. 동백꽃은 딸기 맛, 돌하르방은 복숭아 맛, 조랑말은 사과 맛, 감귤은 감귤 맛, 구좌당근은 레몬 맛으로 구성했다. 포장지는 제주의 풍경과 하리보 특유의 유쾌한 감성을 결합해 디자인했다.

하리보 헬로 제주는 하리보 온라인, 오프라인 공식 스토어, 제주에 있는 ‘하리보 해피월드 인 제주’에서 먼저 출시했다. 이달 중 전국 편의점 등 주요 유통 채널을 통해 순차적으로 선보인다.

하리보코리아 측은 “하리보 헬로 제주는 하리보가 한국 소비자를 위해 처음 선보이는 특화제품”이라며 “제주를 대표하는 다양한 상징과 다채로운 과일 맛을 통해 일상 속에서 제주만의 감성을 경험하길 바란다”고 밝혔다.