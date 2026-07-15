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석탄발전 퇴출에 지역소멸 위기감···태안군수 “발전 5사 통합본사 반드시 유치”

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본문 요약

윤희신 충남 태안군수가 발전공기업 통합본사의 태안 유치를 정부와 국회, 충남도에 공식 촉구했다.

윤 군수는 "태안은 화력발전소 최다 폐지, 대체 발전소 부재, 본사 이탈 가능성이 겹친 '삼중고'를 겪을 수 밖에 없다"며 "태안의 지역낙후도 지수가 전국 99위로 유치 경쟁 지역 가운데 가장 열악하고 발전산업 의존도는 약 23%로 가장 높아 국가 차원의 정책적 배려가 필요한 지역"이라고 주장했다.

그는 "서부발전 본사가 화력발전 피해 보상과 국가균형발전 차원에서 태안으로 이전한 지 10년 만에 경제성 논리만으로 통합이 추진되는 것은 부당하다"며 "통합이 이뤄질 경우 태안이 입지 선정의 최우선 고려 대상이 돼야 한다"고 촉구했다.

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석탄발전 퇴출에 지역소멸 위기감···태안군수 “발전 5사 통합본사 반드시 유치”

입력 2026.07.15 10:52

  • 강정의 기자

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“대체발전 부재·서부발전 이전 가능성 등 ‘삼중고’”

범군민 추진위 출범···서명운동 등 유치 활동 본격화

윤희신 충남 태안군수가 15일 태안군청에서 기자회견을 열고 발전공기업 5사 통합본사의 태안 유치를 촉구하고 있다. 태안군 제공

윤희신 충남 태안군수가 15일 태안군청에서 기자회견을 열고 발전공기업 5사 통합본사의 태안 유치를 촉구하고 있다. 태안군 제공

윤희신 충남 태안군수가 발전공기업 통합본사의 태안 유치를 정부와 국회, 충남도에 공식 촉구했다.

윤 군수는 15일 군청에서 기자회견을 열고 “석탄화력발전소 폐지와 대체 발전소 부재, 한국서부발전 본사 이전 가능성이 맞물리면서 태안이 심각한 지역 위기에 직면할 수 있다”며 “발전공기업 통합이 불가피하다면 태안을 통합본사 입지의 최우선 순위로 검토해야 한다”고 밝혔다.

그는 태안화력 10기 가운데 1호기가 지난해 12월 폐지된 데 이어 2037년까지 2~8호기가 순차적으로 가동을 멈출 예정이며 9·10호기 역시 조기 폐지 가능성이 거론되고 있다고 했다. 반면 현재까지 태안 지역에 확정된 대체 발전소 건설 계획은 없는 상태다.

여기에 서부발전 본사까지 이전할 경우 군 지방세입의 44%에 해당하는 약 260억원의 세수 감소와 함께 발전소·협력업체 종사자 3200여 명 및 가족들의 이탈로 지역 상권이 큰 타격을 입을 수 있다고 우려했다.

윤 군수는 “태안은 화력발전소 최다 폐지, 대체 발전소 부재, 본사 이탈 가능성이 겹친 ‘삼중고’를 겪을 수 밖에 없다”며 “태안의 지역낙후도 지수가 전국 99위로 유치 경쟁 지역 가운데 가장 열악하고 발전산업 의존도는 약 23%로 가장 높아 국가 차원의 정책적 배려가 필요한 지역”이라고 주장했다.

그는 “서부발전 본사가 화력발전 피해 보상과 국가균형발전 차원에서 태안으로 이전한 지 10년 만에 경제성 논리만으로 통합이 추진되는 것은 부당하다”며 “통합이 이뤄질 경우 태안이 입지 선정의 최우선 고려 대상이 돼야 한다”고 촉구했다.

또 태안은 서부발전 본사 사옥과 직원 숙소, 발전 관련 기반시설 등을 이미 갖추고 있어 추가 재정 부담을 최소화하면서 통합본사를 신속하게 운영할 수 있는 최적의 입지라고 설명했다.

윤 군수는 정부에 발전 5사 통합본사 태안 입지, 분산형 에너지 산업화 기반 조성, 사회간접자본(SOC) 확충 등을 요구하고 지역별 차등 전기요금제 도입 필요성도 제기했다.

군은 전날 범군민추진준비위원회를 공식 출범시켰으며 향후 대군민 서명운동 등 유치 활동을 본격화할 계획이다.

윤 군수는 “국가 전력 수급을 위해 오랜 기간 희생해 온 태안군민들에게 돌아오는 결과가 지역 붕괴여서는 안 된다”며 “정당한 요구가 관철될 때까지 범군민 역량을 모아 끝까지 대응하겠다”고 말했다.

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