석탄발전 퇴출에 지역소멸 위기감···태안군수 “발전 5사 통합본사 반드시 유치”

“대체발전 부재·서부발전 이전 가능성 등 ‘삼중고’” 범군민 추진위 출범···서명운동 등 유치 활동 본격화

윤희신 충남 태안군수가 발전공기업 통합본사의 태안 유치를 정부와 국회, 충남도에 공식 촉구했다.

윤 군수는 15일 군청에서 기자회견을 열고 “석탄화력발전소 폐지와 대체 발전소 부재, 한국서부발전 본사 이전 가능성이 맞물리면서 태안이 심각한 지역 위기에 직면할 수 있다”며 “발전공기업 통합이 불가피하다면 태안을 통합본사 입지의 최우선 순위로 검토해야 한다”고 밝혔다.

그는 태안화력 10기 가운데 1호기가 지난해 12월 폐지된 데 이어 2037년까지 2~8호기가 순차적으로 가동을 멈출 예정이며 9·10호기 역시 조기 폐지 가능성이 거론되고 있다고 했다. 반면 현재까지 태안 지역에 확정된 대체 발전소 건설 계획은 없는 상태다.

여기에 서부발전 본사까지 이전할 경우 군 지방세입의 44%에 해당하는 약 260억원의 세수 감소와 함께 발전소·협력업체 종사자 3200여 명 및 가족들의 이탈로 지역 상권이 큰 타격을 입을 수 있다고 우려했다.

윤 군수는 “태안은 화력발전소 최다 폐지, 대체 발전소 부재, 본사 이탈 가능성이 겹친 ‘삼중고’를 겪을 수 밖에 없다”며 “태안의 지역낙후도 지수가 전국 99위로 유치 경쟁 지역 가운데 가장 열악하고 발전산업 의존도는 약 23%로 가장 높아 국가 차원의 정책적 배려가 필요한 지역”이라고 주장했다.

그는 “서부발전 본사가 화력발전 피해 보상과 국가균형발전 차원에서 태안으로 이전한 지 10년 만에 경제성 논리만으로 통합이 추진되는 것은 부당하다”며 “통합이 이뤄질 경우 태안이 입지 선정의 최우선 고려 대상이 돼야 한다”고 촉구했다.

또 태안은 서부발전 본사 사옥과 직원 숙소, 발전 관련 기반시설 등을 이미 갖추고 있어 추가 재정 부담을 최소화하면서 통합본사를 신속하게 운영할 수 있는 최적의 입지라고 설명했다.

윤 군수는 정부에 발전 5사 통합본사 태안 입지, 분산형 에너지 산업화 기반 조성, 사회간접자본(SOC) 확충 등을 요구하고 지역별 차등 전기요금제 도입 필요성도 제기했다.

군은 전날 범군민추진준비위원회를 공식 출범시켰으며 향후 대군민 서명운동 등 유치 활동을 본격화할 계획이다.

윤 군수는 “국가 전력 수급을 위해 오랜 기간 희생해 온 태안군민들에게 돌아오는 결과가 지역 붕괴여서는 안 된다”며 “정당한 요구가 관철될 때까지 범군민 역량을 모아 끝까지 대응하겠다”고 말했다.