안철수, 한동훈 향해 “창당하면 친한계 여의도 렉카들 배제하길”

안철수 국민의힘 의원이 15일 무소속 한동훈 의원을 향해 “창당할 때 친한계 ‘여의도 렉카’들은 배제하시기 바란다”고 밝혔다. 최근 안 의원은 12·3 비상계엄 당시 자신의 법정 증언을 두고 한 의원과 공방을 벌여왔다.

안 의원은 이날 페이스북에 “‘친한’을 떠드는 렉카들이 한 의원 곁에 계속 포진해 있는 한, 그들에게 물리고 할퀴어진 분들의 ‘한(恨)’이 ‘한(동훈)’을 무너뜨릴 것”이라며 이같이 적었다.

렉카는 유튜브나 사회관계망서비스(SNS) 등에서 특정 사안이나 사람에 대한 왜곡된 평가나 비난성 메시지를 퍼뜨리는 이들을 뜻한다.

앞서 안 의원은 지난 8일 추경호 대구시장(12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표)의 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 재판에 증인으로 출석해 “국민의힘 의원들에게 국회가 아닌 당사로 모이라고 처음 공지한 인물이 한동훈 당시 대표로 안다”고 증언했다. 한 의원은 즉각 “거짓 선동”이라고 반박했고, 이후 두 의원은 공방을 벌여왔다.

안 의원은 지난 12일 한 의원 복당 반대를 주장하며 친한계 의원들을 징계해야 한다고 밝혔다.

안 의원은 이날 “차분히 상황을 지켜보니 아니나 다를까 한 의원의 대리인을 자처하며 발설하는 ‘입’들의 행태가 가관”이라며 “본질은 제 법정 증언인데 사실과 증거가 확실하니 엉뚱한 마타도어에 열을 올리고 있었다”고 썼다. 그는 “같은 당적을 갖고 있음에도 당 밖의 사람을 위해 인신공격과 중상모략을 퍼붓고, ‘누가 기자회견을 시켰다’는 식의 소설까지 쓰는 모습은 애잔했다”며 “저와 함께 일하다가 지금은 가열차게 한 의원을 옹호하는 비천한 사람, 오전에는 저를 비판하다 오후에는 한 의원을 비난하는 기회주의자도 보였다”고 밝혔다.

안 의원과 한 의원의 공방은 차기 국민의힘 당권 주자 간 경쟁 구도라는 해석도 있다. 안 의원은 국민의힘 내에서 국회 외교통일위원장으로 거론되고 있어, 외통위원인 한 의원과의 접촉면은 넓어질 것으로 관측된다.