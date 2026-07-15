창간 80주년 경향신문

미 상원 ‘러시아산 에너지 상위 수입국’ 100% 관세 부과 추진

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국 상원이 러시아산 에너지 상위 수입국에 대해 최대 100%의 관세 부과를 추진한다.

수정안에는 러시아의 원유와 천연가스를 가장 많이 수입하는 5개국에 대해 미국 대통령 권한으로 최대 100%의 관세를 부과할 수 있도록 하는 내용이 담겼다.

다만 러시아산 천연가스 수입 비중이 15% 미만이고 수입을 줄이기 위한 실질적 노력을 기울이는 국가에는 예외를 적용할 수 있도록 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 상원 ‘러시아산 에너지 상위 수입국’ 100% 관세 부과 추진

입력 2026.07.15 11:03

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
러시아 모스크바에 있는 미국 대사관 외벽에 걸려있는 러시아 국기(왼쪽)와 미국 국기(오른쪽). EPA연합뉴스

러시아 모스크바에 있는 미국 대사관 외벽에 걸려있는 러시아 국기(왼쪽)와 미국 국기(오른쪽). EPA연합뉴스

미국 상원이 러시아산 에너지 상위 수입국에 대해 최대 100%의 관세 부과를 추진한다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 지지 의사를 표명하면서 해당 제재안은 통과될 가능성이 클 것으로 전망된다.

블룸버그·로이터통신에 따르면 미 상원은 14일(현지시간) 대러 제재안 수정안을 공개했다.

수정안에는 러시아의 원유와 천연가스를 가장 많이 수입하는 5개국에 대해 미국 대통령 권한으로 최대 100%의 관세를 부과할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 다만 러시아산 천연가스 수입 비중이 15% 미만이고 수입을 줄이기 위한 실질적 노력을 기울이는 국가에는 예외를 적용할 수 있도록 했다.

이는 고 린지 그레이엄 공화당 상원의원 등이 발의한 당초 제재안에 담긴 최대 500%의 관세율보다 낮아진 수준이다. 관세 부과 대상도 러시아산 에너지 수입국 전반에서 상위 5개 수입국으로 축소됐다. 아울러 최종 관세율 결정 권한은 미 무역대표부에 부여됐으며, 대통령에게는 제재 적용을 유예할 수 있는 재량권도 주어졌다.

이번 대러 제재안은 사실상 중국과 인도를 겨냥한 것이라는 평가가 나온다. 현재 러시아산 원유 최대 수입국 5곳은 중국과 인도, 슬로바키아, 헝가리, 아제르바이잔이다. 천연가스 수입 상위 5개국은 중국과 프랑스, 일본, 헝가리, 벨기에다. 다만 일본과 프랑스, 헝가리, 벨기에는 예외 조항 적용으로 제재 대상에서 제외될 가능성이 크다는 전망이 우세하다.

본회의 표결 일정은 아직 정해지지는 않았지만 법안 통과 가능성은 큰 것으로 관측된다. 그레이엄 의원 사후 상원에서 본회의 상정 요구가 늘고 있어서다. 트럼프 대통령도 이날 “이것은 린지를 기리기 위한 것이고 그가 가장 중요하게 여기며 무엇보다 원했던 일”이라며 제재안 지지 의사를 드러냈다.

블룸버그는 이번 관세 부과가 현실화하면 미·중 무역 갈등이 재점화할 가능성이 있다고 내다봤다. 트럼프 행정부의 고율 관세 부과로 갈등을 빚어오던 미국과 중국은 최근 정상회담을 통해 협력을 약속한 바 있다.

오는 9월 워싱턴에서 열리는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 회동에서도 무역 문제가 논의될 것으로 예상된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글