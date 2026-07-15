‘잠들지 않는 서울’ 만든다···야간경제 상생특구·달빛야장 본격추진

랜드마크 중심으로 특성에 맞춘 연계상권 형성 야간경제총괄특보 신설, 7개 실국 TF본격가동 서울달빛야장 5곳 시범운영···25곳까지 확대

서울의 밤이 화려해진다. 주요 랜드마크를 중심으로 24시간 놀거리, 볼거리, 먹을거리를 즐길 수 있는 서울로 새롭게 탄생한다. 관광자원이 곧 돈이 되는 서울을 만들겠다는 복안이다.

오세훈 서울시장은 15일 민선 9기 출범 첫 정례 간부 회의를 열고 ‘야간경제 활성화 방안’을 첫 핵심 정책 의제로 논의했다. 서울의 관광·문화·상권·교통을 유기적으로 연계해 서울의 새로운 성장 동력을 만들겠다는 전략이다.

외국인 관광객 증가 추세에 맞춰 이들의 소비를 지역 골목상권으로 확산하고, 퇴근 후 비어가는 도심에 활력을 불어넣어 ‘24시간 살아있는 글로벌 도시 서울’을 조성하는 게 목표다.

서울시는 이를 위해 ‘야간경제총괄특보’를 신설하고, 기획조정실, 경제실, 문화본부, 교통실, 홍보기획관, 관광체육국, 민생노동국 등 핵심 7개 실·본부·국이 참여하는 합동 TF(태스크포스)를 본격 가동한다. 이달 안에 경제실 내에 야간경제 정책을 상시 관리하는 ‘전담팀’도 신설한다.

8월에는 소상공인과 상인회, 전문가 등이 참여하는 민·관 합동 거버넌스를 구성해 지역별 특성을 반영한 야간경제 활성화 방안과 주민 갈등 조정, 상생 방안 등을 함께 논의한다.

시는 서울 곳곳에 흩어져 있는 야간 인프라와 콘텐츠를 하나로 잇는 ‘야간경제 통합 브랜드’도 개발한다는 계획이다. 한강, DDP, 남산 등 야간 명소이자 랜드마크를 중심으로 ‘야간경제 상생특구’를 지정하고, 야간영업 인센티브, 옥외 영업시간 연장 규제 완화, 심야 대중교통 등을 패키지로 지원하는 방안을 검토한다.

예를 들어 DDP는 방문객이 인근 상권까지 자연스럽게 이동하도록 상권 연계를 강화하고, 내년 개장을 앞둔 서울아레나 일대는 공연 전후 체류형 소비가 이뤄질 수 있도록 숙박·상권 등 배후시설을 함께 조성하는 방식이다.

시는 또 ‘야장’(옥외영업) 문화를 지역 야간경제 핵심 콘텐츠로 육성하기 위해 ‘서울 달빛야장’ 브랜드를 출범한다. 보행 안전이 확보된 구역을 중심으로 합법적인 도로점용과 옥외영업이 가능하도록 자치구 조례 개정을 지원하고, 보도 폭, 영업시간, 위생 수칙 등을 담은 표준 가이드라인도 마련한다.

시는 위생·안전 기준을 갖춘 ‘서울 달빛야장’을 5곳 선정해 올해 시범 운영한 뒤 2028년까지 25곳으로 확대한다. 이와 함께 야장 운영으로 지역주민들이 피해를 보지 않도록 상인과 주민 간 소음 차단 조치, 정시 마감 등 내용을 담은 ‘상생협약’을 체결하도록 하고 위반 시 영업을 제한하는 방안을 검토한다.

오 시장은 이날 회의에서 “야간경제는 문화와 관광, 교통, 경제정책이 함께 움직여야 완성되는 서울의 새로운 성장전략”이라며 “‘외로움 없는 서울’, ‘기후동행카드’, ‘다시 강북전성시대 2.0’에 이어 시민이 일상에서 체감하는 대표 정책으로 만들어 달라”고 당부했다.