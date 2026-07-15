“상추에도 기생충이?” 미국 뒤집은 집단 감염…1600명 넘게 쓰러졌다

미국에서 생채소를 통해 감염되는 것으로 추정되는 기생충 감염증이 빠르게 확산하면서 보건당국에 비상이 걸렸다. 미국 식품의약국(FDA)은 상추를 포함한 여러 농산물을 대상으로 원인 추적 조사에 착수했다.

14일(현지시간) 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 지난 5월 이후 미국 34개 주에서 기생충 감염증인 ‘사이클로스포라증’ 확진자가 1645명 발생했다. 이 가운데 141명은 증상이 악화돼 입원 치료를 받은 것으로 집계됐다. 당국은 추가 분석이 필요한 의심 사례도 5100건 이상 접수된 상태라고 밝혔다.

사이클로스포라증은 ‘사이클로스포라 카예타넨시스’라는 기생충에 의해 발생하는 장관 감염병이다. 오염된 물이나 음식물을 섭취했을 때 감염될 수 있으며, 특히 세척하지 않은 과일이나 생채소가 주요 감염 경로로 지목된다. 감염 시 심한 설사와 복통, 메스꺼움, 식욕 저하, 피로감 등의 증상이 수주간 이어질 수 있다.

미국 보건당국이 주목하고 있는 식품은 상추와 샐러드 채소류다. 현재까지 정확한 감염원은 확인되지 않았지만, 환자들의 식습관 조사 과정에서 상추가 반복적으로 등장한 것으로 알려졌다. 특히 일부 지역에서는 포장 샐러드와 세척된 샐러드 제품이 공통적으로 언급되면서 조사가 확대되고 있다.

미국 패스트푸드 체인 타코벨 역시 예방 차원에서 일부 매장에서 특정 채소 재료 사용을 중단했다. 다만 FDA와 CDC는 현재까지 타코벨 제품과 집단 감염 사이의 직접적인 연관성은 확인되지 않았다고 설명했다.

이번 사태는 미국 내 사이클로스포라 집단 감염 사례 가운데서도 이례적으로 큰 규모라는 평가가 나온다. 특히 미시간주에서는 이미 수천 건의 의심 및 신고 사례가 접수되면서 지역 보건당국이 별도의 대응에 나선 상태다. 전문가들은 감염 신고와 확진까지 수 주의 시차가 존재하는 만큼 환자 수가 당분간 더 늘어날 가능성이 높다고 보고 있다.

다만 FDA는 현 단계에서 소비자들이 특정 식품 섭취를 피할 필요는 없다고 강조했다. 아직 정확한 원인이 규명되지 않았고 특정 농가나 브랜드, 유통업체와의 연관성도 확인되지 않았기 때문이다.

전문가들은 생채소를 통한 감염 위험을 줄이기 위해서는 흐르는 물에 채소를 여러 차례 충분히 세척하고, 잎이 겹쳐 있는 상추나 로메인 등은 한 장씩 떼어 씻는 것이 도움이 된다고 조언한다. 다만 사이클로스포라 기생충은 일반 세척만으로 완전히 제거되지 않을 수 있어 면역력이 약한 노약자나 임산부, 만성질환자는 가급적 익혀 먹는 방법도 고려할 필요가 있다.

미국 보건당국은 충분한 세척과 위생 관리가 감염 예방에 도움이 될 수 있지만, 기생충 특성상 일반적인 물 세척만으로 완전히 제거되지 않을 가능성도 있다며 장기간 설사나 복통 증상이 지속될 경우 의료기관을 찾아 검사를 받아야 한다고 당부했다.