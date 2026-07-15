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QR 찍으면 직원이 기름 넣어준다···‘이동약자 주유 서비스’ 확대

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본문 요약

장애인·임산부 등 이동약자가 QR코드를 찍으면 직원이 주유를 도와주는 서울 시내 셀프주유소가 다음 달까지 전체의 절반 수준인 146곳으로 늘어난다.

셀프 주유가 사실상 표준이 되면서 주유기 조작이 어렵거나 차에서 내리기 힘든 이동약자가 불편을 겪고 있다.

이동약자 주유 서비스가 146곳까지 확대되면 시내 셀프주유소 두 곳 중 한 곳에서 도움을 받을 수 있게 된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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QR 찍으면 직원이 기름 넣어준다···‘이동약자 주유 서비스’ 확대

입력 2026.07.15 11:15

  • 노도현 기자

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서울 시내 셀프주유소 주유기에 이동약자 주유 서비스 QR코드가 부착돼 있다. 서울시 제공

서울 시내 셀프주유소 주유기에 이동약자 주유 서비스 QR코드가 부착돼 있다. 서울시 제공

장애인·임산부 등 이동약자가 QR코드를 찍으면 직원이 주유를 도와주는 서울 시내 셀프주유소가 다음 달까지 전체의 절반 수준인 146곳으로 늘어난다.

서울시는 “기존 46곳이던 ‘이동약자 주유 서비스’ 참여 주유소가 16일부터 50곳 늘고, 다음 달 50곳이 더 참여해 총 146곳으로 확대된다”고 15일 밝혔다.

이동약자 주유 서비스는 지난 3월 서울시와 대한석유협회, 한국주유소협회, SK에너지·GS칼텍스·S-OIL·HD현대오일뱅크 등 정유사가 업무협약을 맺으면서 시작됐다. 지금까지는 정유사 직영 셀프주유소 46곳에서 시범적으로 운영했다.

이동약자가 협력 셀프주유소 주유기에 부착된 스티커나 패널의 QR코드를 휴대전화로 찍으면 직원과 전화가 연결돼 도움을 받을 수 있다.

서울시 제공

서울시 제공

지난달 기준 서울 시내 주유소 390곳 가운데 70.5%인 275곳이 셀프주유소다. 셀프 주유가 사실상 표준이 되면서 주유기 조작이 어렵거나 차에서 내리기 힘든 이동약자가 불편을 겪고 있다. 이동약자 주유 서비스가 146곳까지 확대되면 시내 셀프주유소 두 곳 중 한 곳(53.1%)에서 도움을 받을 수 있게 된다. 협력 주유소 위치는 스마트서울맵과 한국석유공사 오피넷 홈페이지·애플리케이션에서 확인할 수 있다.

서울시는 한국석유관리원과 함께 이용 실적과 만족도를 점검하며 미참여 주유소의 동참을 유도할 계획이다. 정순규 서울시 녹색에너지과장은 “셀프주유소가 70%를 넘어선 현실에서 이동약자의 주유 불편 해소는 더 미룰 수 없는 과제”라며 “미참여 주유소까지 단계적으로 넓혀 누구나 불편 없이 기름을 넣을 수 있게 하겠다”고 말했다.

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