QR 찍으면 직원이 기름 넣어준다···‘이동약자 주유 서비스’ 확대

장애인·임산부 등 이동약자가 QR코드를 찍으면 직원이 주유를 도와주는 서울 시내 셀프주유소가 다음 달까지 전체의 절반 수준인 146곳으로 늘어난다.

서울시는 “기존 46곳이던 ‘이동약자 주유 서비스’ 참여 주유소가 16일부터 50곳 늘고, 다음 달 50곳이 더 참여해 총 146곳으로 확대된다”고 15일 밝혔다.

이동약자 주유 서비스는 지난 3월 서울시와 대한석유협회, 한국주유소협회, SK에너지·GS칼텍스·S-OIL·HD현대오일뱅크 등 정유사가 업무협약을 맺으면서 시작됐다. 지금까지는 정유사 직영 셀프주유소 46곳에서 시범적으로 운영했다.

이동약자가 협력 셀프주유소 주유기에 부착된 스티커나 패널의 QR코드를 휴대전화로 찍으면 직원과 전화가 연결돼 도움을 받을 수 있다.

지난달 기준 서울 시내 주유소 390곳 가운데 70.5%인 275곳이 셀프주유소다. 셀프 주유가 사실상 표준이 되면서 주유기 조작이 어렵거나 차에서 내리기 힘든 이동약자가 불편을 겪고 있다. 이동약자 주유 서비스가 146곳까지 확대되면 시내 셀프주유소 두 곳 중 한 곳(53.1%)에서 도움을 받을 수 있게 된다. 협력 주유소 위치는 스마트서울맵과 한국석유공사 오피넷 홈페이지·애플리케이션에서 확인할 수 있다.

서울시는 한국석유관리원과 함께 이용 실적과 만족도를 점검하며 미참여 주유소의 동참을 유도할 계획이다. 정순규 서울시 녹색에너지과장은 “셀프주유소가 70%를 넘어선 현실에서 이동약자의 주유 불편 해소는 더 미룰 수 없는 과제”라며 “미참여 주유소까지 단계적으로 넓혀 누구나 불편 없이 기름을 넣을 수 있게 하겠다”고 말했다.