국민성장펀드 판 키운다···5년간 150조→200조로 늘리고 우주·항공도 투자

이재명 정부의 첨단산업 육성 펀드인 ‘국민성장펀드’가 총 투자규모를 5년간 150조원에서 200조원으로 확대하고, 우주·항공 산업에도 새롭게 투자한다. 양자컴퓨터처럼 국가의 미래를 좌우할 만한 전략기술에 전문적으로 투자하는 운용사도 설립한다. 성실하게 빚 갚은 경우 이자를 돌려주는 등 서민금융 지원도 늘린다.

금융위원회는 15일 청와대에서 열린 업무보고에서 국민성장펀드의 연간 운용규모를 현 30조원에서 40조원으로 확대하겠다고 밝혔다. 이에 따라 오는 2030년까지 5년간 누적 공급액도 150조원에서 200조원으로 늘어난다.

현재는 반도체·디스플레이·인공지능(AI)·바이오 등 12개 산업이 펀드의 공급 대상으로 지정돼 있는데, 여기에 우주·항공산업을 새로 추가한다.

펀드의 ‘직접 지분투자’ 비중도 커진다. 돈을 빌려주고 이자를 받는 대출 방식이 아니라, 기업과 직접 위험을 분담하는 방식이다. 현재 연 3조원 수준이던 직접투자 규모를 2027년부터 연 5조원 이상으로 확대한다. 대신 국민연금에 준하는 수준의 ‘리스크관리위원회’와 ‘사후관리위원회’를 9월 중 신설할 방침이다.

미래 전략기술에 초장기·대규모로 투자하는 전문운용사 ‘한국전략기술파트너스(KSTP·가칭)’도 설립한다. 산업은행을 주축으로 5대 금융지주 등 민간 금융기관들이 공동 설립하며 연 1~2조원씩 5년 간 최대 10조원을 공급하는 게 목표다. 실패 가능성이 높지만 성공하면 미래 판도를 바꿀 수 있는 양자 슈퍼컴퓨터, 초(超)고신뢰 통신망, 바이오 디지털트윈 같은 첨단기술에 투자하는게 목적이다. 중국이 장악한 희토류 자석 및 정련기술처럼, 해외 의존도가 높은 기술도 투자 대상이다.

지방에도 돈을 더 푼다. 국민성장펀드의 지방 배정 금액은 연 12조원에서 16조원으로 늘어난다. 여기에 지역전용펀드 1조원이 별도로 신설된다. 정책금융기관의 비수도권 자금 공급을 늘리는 ‘지방공급 확대 목표제’에는 기존 산업은행·기업은행·신용보증기금·기술보증기금에 더해 수출입은행·신용보증기금이 추가된다. 이들 기관의 지방 공급 규모는 100조원에서 164조원으로 늘어난다.

서민 지원도 강화된다. 신용이 낮은 사람에게 서민금융진흥원의 보증으로 은행 대출을 받을 수 있게 해주는 햇살론 특례보증은 ‘이자 페이백’을 통해 실질금리를 현행 12.5%에서 6.3%로 낮춰준다. 성실하게 빚을 갚은 사람에게 이자 절반을 돌려주는 것이다. 관련 예산은 국회 논의를 거쳐 하반기 중 확정된다.

기존 불법사금융 예방대출(만기 2년·100만원)을 개선한 초장기 저리대출도 검토하고 있다. 소액(100만원)을 금리 4.5%, 만기 10년으로 공급해 월 1만원 상환만으로 이용할 수 있도록 하는 방안이다.

금융위 관계자는 “다만 온라인 비대면 대출을 하면 모럴 해저드(도덕적 해이)가 상당히 있을 수 있다”라며 “대면 심사 기반으로 정말 소액 자금이 필요한지 여부를 꼼꼼히 체크해 실제 필요를 확인하고, 복지서비스와 연계하는 구조로 설계할 것”이라고 말했다. 구체적인 검토는 내년도 정부 예산안이 확정된 이후 이뤄질 것으로 보인다.

금융기관의 포용금융최고책임자(CIFO) 도입, 금융 공공기관의 20년 이상 장기연체채권 일괄 소각 등 ‘포용적 금융’ 과제도 제시됐다.

DSR(총부채원리금상환비율) 산정 방식도 손질된다. 현재는 올해 소득이 전년보다 20% 이상 늘면 대출 한도를 계산할 때 최근 2년치 소득 평균을 적용한다. 금융위는 성과급 등으로 소득이 30% 이상 급증한 경우, 이 평균 적용 기간을 3년으로 늘리는 방안을 검토할 예정이다. 성과급을 받은 해의 소득만 놓고 대출 한도를 계산하면 실제 상환능력보다 부풀려질 수 있어서다.

금융위 관계자는 “특정한 시기에 특별하게 소득이 늘어난 부분은 평평하게 만들어 상환능력을 정확히 반영한다는 취지”라고 설명했다.