경남도, 올해 첫 고수온 예비특보에 어업피해 최소화 총력

경남도는 올해 첫 ‘고수온 예비특보’ 발표에 대응해 어업인 피해를 최소화하는 대책을 본격적으로 가동한다고 15일 밝혔다.

국립수산과학원은 지난 14일 오후 4시 경남 남해안 일대에 고수온 예비특보를 발표했다. 이는 지난해보다 11일 늦은 시점으로, 특보 발령 구역은 통영시 욕지면 두미도 동단부터 남해·하동군 연안, 사천만 및 강진만 해역까지다.

현재 도내 해역의 표층 평균 수온은 약 24도로, 지난해 같은 기간보다 0.4도 높다. 수심이 비교적 얕은 남해 강진만과 사천만의 수온은 각각 25.7도와 27.1도를 기록해 상대적으로 높은 분포를 보이고 있다.

경남도는 예년보다 2개월 앞선 지난 5월 초 고수온 종합대책을 수립하고 선제 대응을 시작했다. 도는 고수온 발생에 앞서 양식어류의 조기 출하를 독려하고, 긴급방류 참여 어가의 사전 수요조사를 마쳤다 또 우심해역 전담 공무원을 지정해 현장 밀착 지도를 진행하고 있다.

지난달에는 시·군 및 수협 등 유관기관과 고수온·적조 관계기관 협의회를 개최해 협업 체계를 다졌다. 구체적인 지원책으로 산소발생기와 차광막 등 고수온 대응 장비를 210개 양식어가에 배정했고, 양식어류의 활력을 돋우는 면역증강제 41톤을 조기 공급했다.

양식수산물 재해보험 가입률을 끌어올리기 위해 예산 24억원도 확보했다. 지난 3일부터는 수산안전기술원 또는 연안 시·군과 합동으로 고수온·적조 대응 상황 현장 점검을 이어가고 있다.

경남 해역에서는 2025년 952개 어가에서 고수온으로 양식어류 2828만마리, 전복 94만마리, 굴멍게·홍합·미더덕 등 폐류·피낭류 1만5488줄이 폐사해 659억원 가량의 피해를 입었다.

지난해 8월엔 통영시 등 3개 시군, 65개 어가에서 고수온으로 양식어류 383만8000마리가 폐사해 37억3400만원의 피해가 발생했다.