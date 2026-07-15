SK오션플랜트, 용접 협동로봇 도입···해상풍력 생산 속도 단축

SK오션플랜트가 해상풍력 하부구조물 생산 공정에 용접 협동로봇을 도입해 생산 속도를 단축하기로 했다고 15일 밝혔다.

이번 협동로봇 도입은 작업자의 안전을 확보하고 제품 품질을 향상하는 동시에, 제조 원가 상승에 대응해 글로벌 해상풍력 시장에서 경쟁력을 강화하려는 조치라고 설명했다.

조선·해양산업은 고숙련 용접 인력 의존도가 높은 산업이다. 이에 업계는 해상풍력 하부구조물 생산 공정의 정밀성과 작업 안전을 확보하는 방안을 모색해 왔다.

SK오션플랜트는 올해 초 업무혁신추진팀을 신설하고, 지난 3월 용접 자동화 공법을 개발해 협동로봇의 현장 시연을 마쳤다. 협동로봇은 작업자와 함께, 같은 공간에서 협업할 수 있어서 복잡한 작업 환경에서도 유연하게 작동한다.

첫 적용 대상은 해상풍력 하부구조물의 부식을 방지하는 소모성 부품인 아노드(희생양극) 용접 공정이다. 아노드 용접 공정은 해상풍력 하부구조물보다 먼저 부식돼 구조물의 내구성과 수명을 유지하는 중요한 역할을 한다. 이 공정은 하부구조물 1기당 130개를 설치하는 반복 작업으로, 하부구조물 제작 프로젝트에서는 총 2800개의 아노드를 시공한다.

SK오션플랜트는 이 공정에 용접 협동로봇을 우선 적용하기로 했다. 현장 적용 결과, 기존 용접사가 아노드 1개를 시공하는 데 44분 소요하던 작업을 20분으로 단축했다. 이는 작업 시간을 55% 줄인 결과다.

또 기존 용접사가 12회 이상 나누어 수행하던 용접을 협동로봇이 단 2회 연속 용접으로, 용접 때 발생하는 금속 불꽃 입자(스패터) 발생을 최소화했다.

협동로봇이 반복적이고 고부하가 따르는 작업을 대신 수행하면서 작업자의 피로도를 낮췄다는 평가다. 이에 작업자는 품질 확인과 고숙련 용접 등 전문성을 요구하는 업무에 더 집중할 수 있게 됐다.

강영규 SK오션플랜트 대표이사는 “향후 적용 범위를 다양한 용접 공정으로 확대해 스마트 제조 기반을 강화하고, 글로벌 해상풍력 시장에서 생산 경쟁력을 지속해서 높여나가겠다”고 말했다.