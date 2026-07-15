삼성, 주름 줄인 차세대 폴더블 디스플레이 기술 ‘플레스 티타늄’ 공개

삼성전자가 다음주 선보이는 차세대 폴더블 기기에 처음 적용되는 디스플레이 기술 ‘플렉스 티타늄’을 15일 공개했다. 티탸늄 합금 등 첨단 소재와 공정을 활용해 폴더블폰의 난제로 꼽혀 온 화면 주름과 내구성을 개선한 것이 특징이다.

이날 삼성전자에 따르면 플렉스 티타늄은 7세대에 걸쳐 축적한 폴더블 디스플레이 개발 노하우를 바탕으로 개발됐다.

철보다 가벼우면서도 내열·내식성이 높아 ‘꿈의 소재’로 불리는 티타늄은 우주 항공 산업 부품으로 활용돼 왔지만, 높은 탄성과 강도로 인해 얇고 유연하게 접혀야 하는 폴더블 디스플레이에 적용하기에는 어려움이 많았다.

삼성은 티타늄 합금 소재와 최첨단 공정을 적용하는 등 디스플레이 설계 방식을 근본적으로 재고해 기술적 난제를 해결했다고 밝혔다.

이번 폴더블 디스플레이에는 OLED 패널 아래에 ‘티타늄 합금 필름’과 ‘티타늄 플레이트’가 배치됐다. 기존 플라스틱 계열 폴리머 필름보다 강성이 약 20배 높은 티타늄 합금 필름은 내구성을 높이는 동시에 폰을 접거나 펼칠 때 생기는 화면 주름을 개선하는 데 도움을 줬다. 또한 초정밀 압연 공정을 활용해 티타늄 합금 필름을 일반적인 사람 머리카락 굵기의 약 3분의1 수준으로 얇게 만들어 디스플레이 패널 두께도 슬림하게 만들었다.

티타늄 합금 필름 아래에 들어간 티타늄 플레이트는 디스플레이를 안정적으로 지지하면서 화면을 접을 때의 유연성을 높이면서 주름을 개선했다. 미세 홀 가공 기술을 적용해 접힘 부위의 홀 크기도 대폭 줄였다.

화질과 전력 효율도 향상됐다. 고해상도 설계와 차세대 신규 유기재료를 적용해 화질을 높이고 디스플레이 소비 전력을 절감했다.

삼성전자는 “플렉스 티탸늄 기술은 얇은 디자인과 혁신적인 주름 개선으로 폴더블 디스플레이 기술의 새로운 기준이 될 전망이다”고 밝혔다.

삼성전자 MX사업부 문성훈 하드웨어 담당 부사장은 이번 기술 개발에 대해 “소비자 니즈에 대한 깊은 이해와 일상에 실질적 가치를 선사하는 기술의 결합”이라며 “수년간 축적된 디스플레이 기술 노하우를 바탕으로 새롭게 탄생한 차세대 갤럭시 폴더블은 사용자 경험을 완전히 혁신할 것”이라고 말했다.

삼성디스플레이 제품개발팀장 유경진 부사장은 “신제품에 적용된 티타늄 플레이트는 접히는 부분에 미세 홀 가공으로 유연성과 내구성을 동시에 확보했다”며 “고해상도 설계와 신규 유기재료 적용으로 전력 효율까지 극대화해 차세대 갤럭시 폴더블의 경쟁력을 더욱 강화할 것”이라고 밝혔다.