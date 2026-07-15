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이 대통령 “대통령 ‘지 혼자 최신 소총 자랑’ 엉터리 기사, 즉각 팩트체크 시스템” 주문

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본문 요약

이재명 대통령이 15일 "가짜뉴스가 온 세상을 어지럽히고 공동체를 파괴할 정도로 적대적, 대결적인 문화를 만들어내지 않느냐"라며 "엉터리 기사를 써서 정부를 공격하는 일들도 즉각 팩트체크가 가능하다면 안 생길 것"이라고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 부처별 업무보고에서 국가데이터처의 보고를 받던 중 "대한민국의 소총이 싸구려 옛날 소총인데 대통령은 지 혼자 비싼 최신 소총 가지고 자랑하더라는 기사를 1면에 쓰는 그런 언론도 있더라"면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "이렇게 영향력 있는 기사를 즉각 분석하고 팩트에 기반해서 반론하는 것도 시스템적으로 가능할 것 같다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령 “대통령 ‘지 혼자 최신 소총 자랑’ 엉터리 기사, 즉각 팩트체크 시스템” 주문

입력 2026.07.15 11:39

  • 정환보 기자

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이재명 대통령이 15일 청와대에서 국민과 함께하는 두 번째 업무보고에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 15일 청와대에서 국민과 함께하는 두 번째 업무보고에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 15일 “가짜뉴스가 온 세상을 어지럽히고 공동체를 파괴할 정도로 적대적, 대결적인 문화를 만들어내지 않느냐”라며 “엉터리 기사를 써서 정부를 공격하는 일들도 즉각 팩트체크가 가능하다면 안 생길 것”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 부처별 업무보고에서 국가데이터처의 보고를 받던 중 “대한민국의 소총이 싸구려 옛날 소총인데 대통령은 지 혼자 비싼 최신 소총 가지고 자랑하더라는 기사를 1면에 쓰는 그런 언론도 있더라”면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “이렇게 영향력 있는 기사를 즉각 분석하고 팩트에 기반해서 반론하는 것도 시스템적으로 가능할 것 같다”고 말했다.

이에 안형준 국가데이터처장은 “AI(인공지능) 기반으로 준비하고 있고 내년에 바로 시스템으로 구축하려는 계획이 있다”고 답했다.

이 대통령은 “거대 언론사 하나의 문제지만 이게 유튜브든지 온 동네에서 그런 일이 벌어지지 않나”라며 “실시간 팩트에 기반해서 반론하고 정리하는 것도 충분히 가능할 것”이라고 말했다.

이 대통령이 언급한 보도는 조선일보의 지난 13일자 1면 기사로, 이 대통령이 지난달 24일 인천 대연평도의 해병대 연평부대 방문 당시 광학조준기·표적지시기 등이 부착된 K2C1 소총을 사용했으나, 일선에 보급된 대부분의 총기는 부가장비 부착이 불가한 구형 K2라는 내용이었다.

앞서 이 대통령은 지난 13일에 엑스에 관련 기사를 공유하며 “사실에 기초한 보도가 아니라 조작에 기초한 정치적 공격은 언론으로서 온당한 태도가 아니다”라고 썼다.

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