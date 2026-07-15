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본문 요약

지난 14일 밤부터 15일 아침까지 경기북부 지역에 내린 집중호우와 강풍으로 인해 곳곳에서 주택이 침수되고 도로가 막히는 등 피해가 잇따랐다.

호우로 인해 전날 오후 9시56분쯤에는 파주 문산읍의 한 스크린골프장이 물에 잠겨 소방관 등이 긴급출동해 물을 빼냈다.

연천군 임진강 비무장지대 남방한계선 필승교 수위는 전날 오후 0.5m 수준을 유지하다 이날 오전 7시50분쯤 하천 행락객 대피 기준인 1ｍ를 넘어섰다.

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밤 사이 주택 잠기고 도로 막히고···경기북부 곳곳 호우·강풍 피해

입력 2026.07.15 11:51

  • 안광호 기자

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민통선 내 임진강. 연합뉴스

민통선 내 임진강. 연합뉴스

지난 14일 밤부터 15일 아침까지 경기북부 지역에 내린 집중호우와 강풍으로 인해 곳곳에서 주택이 침수되고 도로가 막히는 등 피해가 잇따랐다.

경기도북부소방재난본부에 따르면 15일 오전 7시 기준 접수된 호우·강풍 피해는 모두 58건으로 집계됐다. 피해 유형별로 주택 침수 9건, 나무 쓰러짐과 침수 등으로 인한 도로장애 37건, 하수 역류 등 기타 12건이다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.

지역별로는 고양 16건, 파주 11건, 남양주 10건, 양주와 포천 각 5건, 의정부 4건, 가평 3건, 구리 2건, 동두천과 연천 각 1건 등이다.

경기도 지역엔 전날 밤부터 시간당 20~51㎜의 강한 비가 쏟아졌다. 지역별로 이날 오전 9시까지 24시간 누적 강수량은 경기 남양주 118㎜, 가평 청평 114㎜, 의정부 신곡과 포천 광릉 각 100㎜ 등이다.

호우로 인해 전날 오후 9시56분쯤에는 파주 문산읍의 한 스크린골프장(지하 1층)이 물에 잠겨 소방관 등이 긴급출동해 물을 빼냈다.

연천군 임진강 비무장지대(DMZ) 남방한계선 필승교 수위는 전날 오후 0.5m 수준을 유지하다 이날 오전 7시50분쯤 하천 행락객 대피 기준인 1ｍ(1.01ｍ)를 넘어섰다.

임진강은 남북공유하천으로, 유역의 약 60％가 북한에 속한다. 북한에서 물이 흘러 내려와 필승교를 거쳐 연천 군남홍수조절댐을 통과한 후 하류인 파주 방면으로 흘러간다.

필승교 수위는 4단계로 관리된다. 수위가 1ｍ를 넘어서면 하천 행락객 대피, 2ｍ는 비홍수기 인명 대피, 7.5ｍ는 접경지역 위기 대응 관심 단계, 12ｍ는 접경지역 위기 대응 주의 단계가 각각 발령된다.

경기북부 10개 시군에 내려졌던 호우주의보는 이날 오전 1시30분을 기해 모두 해제됐다. 경기도 재난안전대책본부 비상 1단계도 오늘 오전 8시20분 해제됐다.

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