창간 80주년 경향신문

쿠바, 또다시 대정전···이달 들어서만 세 번째

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

극심한 전력난을 겪고 있는 쿠바에서 이달 들어 세 번째 전국 규모의 대정전이 발생했다.

쿠바는 지난 3월 중순 두 차례에 걸쳐 전국 전력망이 붕괴하는 대정전을 겪은 바 있다.

지난 6일과 10일에도 대정전이 발생했으며 당시 1~2일 만에 전력 공급이 복구됐지만, 열흘도 채 지나지 않아 다시 전국 전력망이 붕괴했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

쿠바, 또다시 대정전···이달 들어서만 세 번째

입력 2026.07.15 11:57

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

잦은 정전에 공중보건 문제도 대두

대정전이 발생한 14일(현지시간) 쿠바 수도 아바나에서 어린이들이 문밖으로 고개를 내밀고 더위를 식히고 있다. AP연합뉴스

대정전이 발생한 14일(현지시간) 쿠바 수도 아바나에서 어린이들이 문밖으로 고개를 내밀고 더위를 식히고 있다. AP연합뉴스

극심한 전력난을 겪고 있는 쿠바에서 이달 들어 세 번째 전국 규모의 대정전이 발생했다.

로이터·AP통신에 따르면 쿠바 전력청은 14일(현지시간) 오전 11시5분쯤 국가전력시스템 전체의 전력 공급이 중단됐다고 밝혔다. 오후가 돼서야 수도 아바나 일부 지역에 전력이 복구된 것으로 전해졌다.

아바나의 소매점 직원인 로베르토 리아나(69)는 “이제 쿠바에서 정전은 일상”이라며 “오히려 다른 일이 생기면 이상할 것”이라고 AP에 말했다.

이번 대정전은 올해 들어 다섯 번째다. 쿠바는 지난 3월 중순 두 차례에 걸쳐 전국 전력망이 붕괴하는 대정전을 겪은 바 있다. 지난 6일과 10일에도 대정전이 발생했으며 당시 1~2일 만에 전력 공급이 복구됐지만, 열흘도 채 지나지 않아 다시 전국 전력망이 붕괴했다.

쿠바의 전력난은 미국의 제재 강화와 맞물려 더욱 심화하고 있다. 노후화한 발전·송배전 인프라와 만성적인 연료 부족으로 정전이 잦았던 상황에서 미국의 석유 수입 제한 조치까지 더해지며 전력 수급 여건이 악화했다. 여기에 오랜 우방국이었던 베네수엘라가 니콜라스 마두로 전 대통령 축출 이후 쿠바에 대한 에너지 공급을 중단하면서 상황은 한층 심각해졌다.

반복되는 대정전은 주민들의 안전한 일상에도 위협이 되고 있다. 전력 공급 중단으로 상수도와 인터넷·통신 시설 운영이 차질을 빚을 뿐 아니라 공중보건 문제까지 발생하고 있다고 AP통신은 전했다.

국제에너지기구에 따르면 쿠바는 자국 내 석유 소비량의 약 40%만 자체 생산으로 충당하고 있으며, 나머지는 수입에 의존하고 있다.

지난 10일(현지시간) 대정전이 발생한 쿠바 수도 아바나에서 주민들이 손전등을 들고 길을 걷고 있다. AP연합뉴스

지난 10일(현지시간) 대정전이 발생한 쿠바 수도 아바나에서 주민들이 손전등을 들고 길을 걷고 있다. AP연합뉴스

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글