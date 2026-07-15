쿠바, 또다시 대정전···이달 들어서만 세 번째

잦은 정전에 공중보건 문제도 대두

극심한 전력난을 겪고 있는 쿠바에서 이달 들어 세 번째 전국 규모의 대정전이 발생했다.

로이터·AP통신에 따르면 쿠바 전력청은 14일(현지시간) 오전 11시5분쯤 국가전력시스템 전체의 전력 공급이 중단됐다고 밝혔다. 오후가 돼서야 수도 아바나 일부 지역에 전력이 복구된 것으로 전해졌다.

아바나의 소매점 직원인 로베르토 리아나(69)는 “이제 쿠바에서 정전은 일상”이라며 “오히려 다른 일이 생기면 이상할 것”이라고 AP에 말했다.

이번 대정전은 올해 들어 다섯 번째다. 쿠바는 지난 3월 중순 두 차례에 걸쳐 전국 전력망이 붕괴하는 대정전을 겪은 바 있다. 지난 6일과 10일에도 대정전이 발생했으며 당시 1~2일 만에 전력 공급이 복구됐지만, 열흘도 채 지나지 않아 다시 전국 전력망이 붕괴했다.

쿠바의 전력난은 미국의 제재 강화와 맞물려 더욱 심화하고 있다. 노후화한 발전·송배전 인프라와 만성적인 연료 부족으로 정전이 잦았던 상황에서 미국의 석유 수입 제한 조치까지 더해지며 전력 수급 여건이 악화했다. 여기에 오랜 우방국이었던 베네수엘라가 니콜라스 마두로 전 대통령 축출 이후 쿠바에 대한 에너지 공급을 중단하면서 상황은 한층 심각해졌다.

반복되는 대정전은 주민들의 안전한 일상에도 위협이 되고 있다. 전력 공급 중단으로 상수도와 인터넷·통신 시설 운영이 차질을 빚을 뿐 아니라 공중보건 문제까지 발생하고 있다고 AP통신은 전했다.

국제에너지기구에 따르면 쿠바는 자국 내 석유 소비량의 약 40%만 자체 생산으로 충당하고 있으며, 나머지는 수입에 의존하고 있다.