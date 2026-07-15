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본문 요약

올해 상반기 산재 사망자가 통계 작성 이후 최저치를 기록했다.

소규모 사업장에서는 사망사고가 큰 폭으로 줄었다.

50인 미만 사업장의 사망자는 146명으로 지난해보다 30명 감소했고, 5인 미만 소규모 사업장은 67명으로 21명 줄었다.

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‘산재와의 전쟁’ 성과…상반기 사망자 역대 최저

입력 2026.07.15 12:00

  • 김남희 기자

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5인 미만 사업장에서 23.9% 감소

제조업은 안전공업·한화에어로 사고로 증가

2022년~2026년 상반기 재해조사 대상 사망사고 발생 현황

2022년~2026년 상반기 재해조사 대상 사망사고 발생 현황

올해 상반기 산재 사망자가 통계 작성 이후 최저치를 기록했다. 안전 취약지대로 꼽히는 5인 미만 사업장의 사망사고가 큰 폭으로 줄어든 덕이다. 다만 대형 화재·폭발사고 여파로 제조업 사망자는 증가했다.

고용노동부가 15일 발표한 ‘2026년 상반기 재해조사 대상 사망사고 발생 현황’에 따르면 지난 1~6월 산재 사망자는 253명으로 지난해 같은 기간(287명)보다 34명(11.8%) 감소했다. 사고 건수도 46건(16.5%) 줄었다. 2022년 통계 작성 이후 상반기 기준 가장 적은 수치다. 재해조사 대상 통계는 산업안전보건법이나 중대재해처벌법 위반 가능성이 있는 사망사고만 집계한다.

통상 사망자가 가장 많이 발생하는 건설업 사망자가 105명으로 지난해보다 33명(23.9%) 감소했다. 반면 제조업 사망자는 92명으로 지난해보다 25명(37.3%) 증가했다. 50인 이상 사업장의 사망자가 지난해 28명에서 올해 57명으로 두 배 늘어난 탓이다. 지난 3월 대전 안전공업 자동차부품공장 화재로 14명이 숨지고, 6월 한화에어로스페이스 폭발 사고로 5명이 사망한 것이 영향을 미쳤다.

소규모 사업장에서는 사망사고가 큰 폭으로 줄었다. 50인 미만 사업장의 사망자는 146명으로 지난해보다 30명(17.0%) 감소했고, 5인 미만 소규모 사업장은 67명으로 21명(23.9%) 줄었다. 노동부는 “5인 미만 사업장도 노력하면 사고를 줄일 수 있다는 것을 보여준 의미 있는 통계”라고 평가했다. 노동부는 중대재해 근절 기조 아래 고위험 사업장 9만9000여곳을 감독하고, 지방정부·관계부처와 협력해 소규모 사업장까지 기술·재정 지원을 확대해왔다.

사고 유형별로는 떨어짐 사고가 84명으로 전체의 약 3분의 1을 차지했지만, 지난해보다 45명(34.9%) 줄어 감소 폭이 가장 컸다. 노동부는 떨어짐 사고의 약 75%가 50인 미만 사업장에서 발생하는 만큼 소규모 사업장을 중심으로 기술 지원과 현장 점검을 강화할 계획이다. 외국인 노동자 사망사고는 31명으로 전체의 12.3%를 차지했다.

노동부는 하반기부터 동일한 유형의 중대재해가 반복 발생한 기업에 대해서도 특별감독 수준의 감독을 실시하기로 했다. 현재 특별감독은 연간 사망자 3명 이상 발생 사업장을 대상으로 하지만, 감독 대상을 확대한 것이다. 한화에어로스페이스가 특별감독을 받고 있으며, 안전공업은 화재 원인 조사가 마무리되는 대로 감독에 들어갈 예정이다.

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