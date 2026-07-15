“AI에 충남 미래 건다” 박수현 충남지사 민선 9기 청사진 공개

‘통하는 충남’ 도민보고회 개최 AI 수도·행정통합 등 201개 도정 과제 제시

충효예 정신을 바탕으로 ‘대한민국 인공지능(AI) 수도 충남’을 만들기 위한 민선 9기 ‘통(通)하는 충남’의 청사진이 공개됐다.

박수현 충남지사 인수위원회인 ‘통하는 충남 준비위원회’는 15일 내포신도시 한국과학기술원(KAIST) 모빌리티연구소에서 도민 보고대회를 열고 민선 9기 비전과 7대 목표, 21대 전략, 201개 도정 과제를 발표했다.

21대 전략에는 충남·대전 행정통합, AI 산업 혁신, 도민 삶을 바꾸는 따뜻한 AI, AI 지방정부 구현 등이 담겼다.

권역별 발전 구상도 내놨다. 천안·아산·당진·서산은 AI 첨단산업 중심지로, 보령·서천·태안은 해양관광과 에너지 전환 거점으로 육성한다. 홍성·예산은 행정 중심지, 공주·부여·청양은 역사문화권 중심지, 논산·계룡·금산은 국방행정과 고부가가치 농업 중심지로 발전시킨다는 계획이다.

도정 과제는 공약사업 101개와 역점과제 100개를 포함해 모두 201개다.

주요 과제로는 열린 도지사실 운영, AI 전환(AX) 인재 양성, 충남형 생애주기 AI 교육 확대, UN AI 허브 유치, 친환경 AI 모빌리티 연구·실증 기반 구축, 국립치의학연구원 천안 설립, 중부권 동서횡단철도 구축 추진, KTX 천안아산역 광역복합환승센터 조성, 농어촌 기본소득 확대, 서해안 해양생태문화관광벨트 조성 등이 포함됐다.

특히 충남을 바꿀 ‘10대 약속’으로 충남·대전 행정통합, 권역별 AI 데이터센터 구축, 충남 AI 대전환 성장펀드 조성, 종축장 이전 부지 국가산단 조성, 정의로운 에너지 전환, 공공기관 유치 등을 제시했다.

준비위원회는 이날 재정 운용 방향도 함께 공개했다. 올해 하반기 세입은 4687억원 부족하고 세출 수요는 5617억원 증가해 총 1조304억원 규모의 재정 부족이 발생할 것으로 전망했다.

이에 따라 대규모 투자사업 순기 조정 3264억원, 법정경비 편성 순연 4642억원, 경상경비 20% 절감 1489억원, 기금 여유자금 활용 600억원 등 총 9995억원 규모의 재원 확보 방안을 마련했다.

2030년까지는 채무비율을 현재 18.93%에서 17% 수준으로 낮추고 지방교부세율 상향과 국세·지방세 비율 조정 등을 정부에 건의할 계획이다.