‘기본형도 알차다’···현대차 ‘2027 캐스퍼·캐스퍼 일렉트릭’ 오늘부터 출시

현대자동차는 15일 ‘2027 캐스퍼’와 ‘2027 캐스퍼 일렉트릭’ 모델을 출시한다고 밝혔다.

이번에 출시한 캐스퍼 모델은 고객 선호도가 높은 편의사양을 기본으로 제공해 상품성을 강화했다고 현대차는 설명했다.

캐스퍼 일반 모델의 가장 기본 등급(트림)인 ‘스마트 트림’부터 버튼시동과 스마트키, 스마트키 원격 시동, 1열 버튼타입 아웃사이드 도어 핸들(문밖에서 스마트키를 들고 있으면 버튼을 누르기만 해도 문 잠금을 해제할 수 있는 기능)을 기본 적용한다. 다음 트림인 ‘디 에센셜 트림’부터는 동승석 창문에 ‘세이프티 파워 윈도우’ 기능을 적용했다. 이 기능은 창문 닫힐 때 신체나 물체가 끼면 창문이 자동으로 다시 열리는 기능이다.

캐스퍼 전기차 모델인 캐스퍼 일렉트릭은 기본 트림인 ‘프리미엄 트림’부터 하이패스를 기본 적용했다. 편의성 중심인 인스퍼레이션 트림과 오프로드 감성의 크로스 트림에는 스마트키 대신 스마트폰이나 전용 카드키로 작동하는 디지털키 2터치, 스마트폰 무선충전, 1열 터치타입 아웃사이드 도어 핸들(스마트키 소지시 특정 조작 없이 손만 가져다 대도 문이 열리는 기능)을 기본 제공한다.

2027 캐스퍼의 판매 가격은 트림별로 스마트 1546만원, 디 에센셜 1792만원, 인스퍼레이션 2035만원이다. 밴 모델은 스마트 1470만원, 스마트 초이스 1570만원이다. 전기차인 캐스퍼 일렉트릭의 판매가(친환경차 세제 혜택 적용시)는 트림별로 프리미엄 2847만원, 인스퍼레이션 3212만원, 크로스 3412만원, 라운지 3457만원이다.

현대차는 “2027 캐스퍼와 캐스퍼 일렉트릭은 고객들이 선호하는 주요 편의 사양을 엔트리 트림부터 기본화했다”며 “더 많은 고객이 캐스퍼의 편리함과 실용성을 경험할 수 있도록 지속 노력할 것”이라고 말했다.