대구, 개발제한구역 내 ‘시민 휴식처’ 추가···야영장·체육시설 각 24곳으로 증가

대구시는 개발제한구역 내 야영장 및 실외체육시설을 늘린다고 15일 밝혔다.

시는 제한구역이 위치한 대구지역 6개 구·군(동·서·북구·수성·달서·달성)에 각 1곳씩 추가 배분한다고 밝혔다. 기존 야영장 배분 수량이 모두 활용되고 있는 달성군에는 유예물량 3곳도 배분된다.

이번 여가시설 확대는 ‘개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령’ 개정에 따라 이뤄졌다고 대구시는 설명했다. 야영장과 실외체육시설은 각 18곳에서 24곳으로 증가한다.

시는 개발제한구역 주민들의 경제활동 기반이 넓어지고, 거주민들은 자연과 가까운 곳에서 여가와 휴식을 즐길 수 있을 것으로 기대한다. 지역 관광자원과 연계한 체류형 여가활동이 활성화되면서 이용객 유입과 지역경제 활성화에도 긍정적인 효과가 예상된다.

대구시는 개발제한구역 주민의 정주여건 개선을 위해 농로 및 소하천 정비, 누리길 조성 등 생활기반 및 환경문화 사업도 추진하기로 했다.

추경호 대구시장은 “정부의 규제개선 정책을 시정에 신속하게 반영해 개발제한구역 주민의 생업 여건을 개선하고 여가 선택권을 넓히기 위한 조치”라며 “앞으로도 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 규제혁신과 현장 중심 정책을 적극 추진해 지역경제에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.