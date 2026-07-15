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독성 쇼크 부르는 ‘이 세균’··· 코로나19 지난 뒤 소아 환자 수 급증

입력 2026.07.15 13:30

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A군 연쇄상구균이 혈액·뇌척수액 등으로 침투하면 독성쇼크증후군 등 치명률이 높은 질환으로 악화될 위험이 있다. 국제백신연구소(IVI) 홈페이지 캡처

A군 연쇄상구균이 혈액·뇌척수액 등으로 침투하면 독성쇼크증후군 등 치명률이 높은 질환으로 악화될 위험이 있다. 국제백신연구소(IVI) 홈페이지 캡처

코로나19 대유행 기간 동안 크게 감소했던 소아 침습성 A군 연쇄상구균 발생률이 방역 완화 이후 전보다 더 높은 수준으로 급증했다는 분석 결과가 나왔다. 해외에서 확산 중인 계통의 세균도 국내에서 처음으로 확인됨에 따라 국가적 감시체계가 필요하다는 지적이 제기됐다.

분당서울대병원 소아청소년과 감염분과 이현주·김예경 교수팀이 주도한 국내 다기관 연구팀은 2015~2024년 전국 23개 대학병원의 침습성 A군 연쇄상구균 감염 환자 454명에 대한 분석을 국제학술지 ‘랜싯 서태평양 지역 보건(The Lancet Regional Health, Western Pacific)’에 발표했다고 15일 밝혔다. 연구진은 침습성 A군 연쇄상구균 감염의 발생 추이와 임상적 특성, 주요 유전형 분포를 국내 최대 규모로 종합 분석했다.

A군 연쇄상구균은 주로 호흡기나 피부 연조직 등을 통해 감염되는 세균으로, 목이 붓고 열이 나는 인후두염이나 성홍열, 피부 감염 등을 유발한다. 문제는 호흡기나 피부에 그치지 않고 혈액이나 관절액, 뇌척수액까지 세균이 침투하는 ‘침습성’일 경우다. 비율은 낮지만 패혈증이나 괴사성 근막염으로 빠르게 악화하거나, 혈압이 떨어지면서 여러 장기가 동시에 손상되는 독성쇼크증후군으로 이어지면 치명률이 높다.

분석 결과, 소아·청소년 연령대에서는 코로나19 유행을 전후해 발생률이 감소했다 반등하는 양상이 나타났다. 전체 소아 입원환자 중 침습성 A군 연쇄상구균 발생률은 코로나19 이전 10만명당 9.34건에서 방역 기간(2020~2022년) 중 0.95건으로 약 90% 감소했지만, 이후 2023~2024년에는 10.45건으로 재상승했다. 성인은 같은 기간 6.57건에서 1.83건으로 감소했다 2.47건으로 증가하는 데 그쳤다.

고령층은 빈도보다는 중증 부담이 컸다. 65세 이상 연령대의 사망률은 26.5%로, 평균 사망률(15.5%)과 소아 사망률(10.5%)을 크게 상회했다. 침습성 감염자 5명 중 1명(19.6%)이 독성쇼크증후군으로 진행됐으며, 이 경우 사망률이 52.8%로 확인됐다.

또한 해외에서 확산되고 있는 M1UK 계통 감염 사례가 국내에서 처음으로 보고됐다. 연구진은 침습성 A군 연쇄상구균 감염 환자 발생 건수뿐만 아니라 중증도와 균주의 유전적 변화까지 함께 추적하는 국가 단위 감시체계가 필요하다고 밝혔다. 김예경 교수는 “팬데믹 이후 소아 환자에서 발생이 크게 증가하고 국내에서도 M1UK 계통이 확인된 만큼, 향후 유행 양상 변화에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다”고 말했다.

이현주 교수는 “A군 연쇄상구균은 흔히 접하는 균이라 경각심이 낮은 편이지만, 침습성으로 나타날 경우 평소에 건강했던 사람도 짧은 시간 안에 급격하게 상태가 나빠질 수 있다”며 “침습성 A군 연쇄상구균 감염을 법정감염병으로 등록하는 등 보다 능동적인 감시 체계를 구축하기 위한 논의가 필요하다”고 밝혔다.

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