국방부, 사관학교 ‘4년제 통합’ 방안 유력 검토…대전 자운대 설립 전망

국방부가 금명간 육·해·공군 사관학교를 하나로 합치는 통합 방안을 발표할 전망이다. 3군 사관학교를 하나로 합친 국군사관학교를 대전 자운대에 세우고, 생도들의 4년 교육 과정을 전체 통합하는 방안이 유력하게 검토하고 있다.

15일 경향신문 취재를 종합하면, 국방부는 이 같은 내용의 육해공군 사관학교 통합 방안을 발표할 전망이다. 여권에 따르면 국방부는 오는 16일 열릴 당정협의회에서 사관학교 통합 기본계획에 대한 대략적인 구상을 발표할 것으로 보인다.

당초 국방부는 사관학교 생도들을 통합 선발해 1·2학년은 국군사관학교에서 공통 교육을 받고, 3·4학년은 각 군 사관학교로 흩어져 군종별 전문 교육을 이수하는 ‘2+2 방식’을 검토해 왔다. 해당 안건대로라면 3군 사관학교는 그대로 존치된다.

그동안 국방부 안팎에서는 국군사관학교를 대전 자운대에 설립하고, 서울 노원구 태릉에 위치한 육군사관학교를 지방으로 이전하는 방안이 논의돼 왔다. 이 경우 공군사관학교와 해군사관학교는 기존대로 청주와 진해에 각각 남는다.

국방부는 군 합동성 강화 등을 고려해 ‘4년 전체 통합 교육’ 방안에 무게를 두고 검토 중이다. 대전 자운대에 설립될 국군사관학교에서 4년 동안 교육을 진행하되, 3학년 이후 군별 전공 교육 시 필요에 따라 기존 사관학교나 인근 군부대 시설을 연계해 실무 교육의 수준을 유지하겠다는 구상이다. 대전 자운대는 육·해·공군대학과 합동군사대학교, 국군간호사관학교 등 20여 개의 주요 군사 교육·지원 기관이 밀집한 곳이다.

국방부는 중장기적으로 3군 사관학교 통합 외에도 국군간호사관학교와 국방첨단기술사관학교까지 아우르는 종합대학형 국군사관학교를 구상 중인 것으로도 전해졌다. 이 안이 실현되면 기존 사관학교들은 장기적으로 폐지 수순을 밟게 되며, 각 군의 교육 기능은 국군사관학교로 일원화될 것으로 관측된다.

사관학교 통합 방안이 발표될 경우 육·해·공군 사관학교 출신 예비역들의 반발은 더욱 거세질 전망이다. 이들은 사관학교 통합 방침만 아니라 육사의 지방 이전 가능성에 거세게 반발해 왔다. 사관학교 출신 예비역 약 2000명은 지난 8일 국회에서 사관학교 통합 반대 총궐기대회를 여는 등 집단행동 수위를 높인 바 있다. 이들은 지난 6일 입장문에서 “(사관학교 통합 방안은) 군의 역사와 전통, 전문성을 훼손하는 일종의 정책 실험이자 국방 개악”이라고 주장했다.

국방부는 한국국방연구원(KIDA)에 의뢰해 진행한 사관학교 개편 연구용역 결과를 공개하지 않고 있다. 국방부는 조만간 기본계획안과 연구용역 결과를 발표하고, 공청회 등을 통해 추가적인 여론 수렴과 숙의 절차를 거칠 예정이다. 통합 국군사관학교 설립을 위한 특별법 제정도 함께 추진한다. 현재 사관학교는 각 군 소속의 교육기관으로 되어 있어 1·2학년을 통합·운영하기 위해서는 별도의 특별법이 필요하다.

국방부는 “미래전 승리를 이끌 정예장교를 양성하기 위한 세계 최고 수준의 국군사관학교 창설 기본계획을 조만간 국민 여러분께 상세히 설명드릴 것”이라며 “공청회, 정책설명회 등 공개 의견수렴 과정을 거쳐 구체화해 나갈 예정”이라고 밝혔다.