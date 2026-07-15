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백악관, 사이버 보안 민관협력 허브 ‘골드이글’ 출범

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 행정부가 사이버 보안 위협에 대응하기 위해 인공지능 업계와 협력하는 새 민관 정보공유소 '골드 이글' 프로그램을 출범시켰다.

골드 이글은 오픈소스 소프트웨어 등 네트워크 취약점을 감지·보완하기 위해 정부와 기업이 정보를 교환하는 허브 역할을 하게 된다.

현재 미국 정부는 카네기멜론대 소프트웨어공학연구소와 협력해 관련 플랫폼을 개발하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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백악관, 사이버 보안 민관협력 허브 ‘골드이글’ 출범

입력 2026.07.15 13:46

  • 최경윤 기자

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션 케언크로스 미국 국가사이버국 국장(왼쪽)이 지난달 22일(현지시간) 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 말하고 있다. 로이터연합뉴스

션 케언크로스 미국 국가사이버국 국장(왼쪽)이 지난달 22일(현지시간) 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 말하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부가 사이버 보안 위협에 대응하기 위해 인공지능(AI) 업계와 협력하는 새 민관 정보공유소 ‘골드 이글’ 프로그램을 출범시켰다.

션 케언크로스 미 국가사이버국 국장은 14일(현지시간) 재무부와 국토안보부, 국방부가 AI 기업들과 협의해 구축한 골드 이글 프로그램이 이달 초 공식 출범했다고 밝혔다고 블룸버그 통신은 전했다.

골드 이글은 오픈소스 소프트웨어 등 네트워크 취약점을 감지·보완하기 위해 정부와 기업이 정보를 교환하는 허브 역할을 하게 된다. 현재 미국 정부는 카네기멜론대 소프트웨어공학연구소와 협력해 관련 플랫폼을 개발하고 있다.

최첨단 AI 모델을 개발 중인 기업들은 이 플랫폼에 자발적으로 자사 모델을 제출해 사전 평가를 받을 수 있다. 또 이들의 소프트웨어 취약점을 찾아내기 위해 오픈소스 스캐닝 작업도 병행된다.

민간 자율 협력을 내세웠던 당초 취지와 달리 트럼프 행정부가 민간 기업의 최신 AI 모델 출시에 직접 개입하려 한다는 비판이 나온다. 트럼프 행정부가 최근 AI 모델의 수출을 통제하려는 움직임을 보인 데 이어, AI 관련 사전 규제 수위를 높이고 있다는 지적이다.

미국 정부는 최근 앤트로픽의 최상위 모델 ‘클로드 미토스5’와 ‘페이블5’에 외국인의 접속을 금지하는 일시 수출 통제 지침을 내렸다. 오픈AI의 최신 모델 ‘GPT-5.6’에 대해서도 정부가 승인한 파트너에게만 제공하라는 압박을 가했다.

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