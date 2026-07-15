도심 항공기(UAM), 일출~일몰 사이에만 운항…‘1호 조종사’ 내년 선발

정부가 2028년 도심항공교통(UAM) 시범 운항을 준비하면서 일출과 일몰 사이에만 운항하도록 하는 등 기준을 정했다.

국토교통부는 15일 “초기 시범사업 운용에 대한 운항조건·안전기준 등을 구체화한 시범운용 모델을 마련했다”고 밝혔다.

국토부 모델에 따르면 UAM 시범 사업은 관광명소를 중심으로 출발지·도착지가 같은 관광형, 도서산간 등 교통 취약지역을 연결하는 지역연계형, 공항과 도심 주요 거점을 연결하는 공항연계형 등 3가지 유형으로 나뉜다.

조종사가 탑승해 일출과 일몰 사이에만 운항해야 하며, 1일 편도 10회 이하로 운항 횟수를 제한한다. UAM이 운항할 수 있는 구간은 고도 300~600ｍ, 거리 50㎞ 이하로 한정된다.

탑승 시 신분·위험물 소지 등을 확인해야 하며, 사망 시 1억5000만원, 부상 시 3000만원 등을 보장하는 책임보험에 의무적으로 가입해야 한다.

국토부는 “시범운용 구역, 운항 거리, 조종사 탑승 등 기준은 안전 관리가 용이하도록 설정했다”며 “초기 운항의 안전성을 검증한 후 운항 범위를 확대할 계획”이라고 밝혔다.

국토부는 올해 내 ‘1호 UAM 조종사’ 선발 규모와 훈련 시기 등 계획을 수립해 내년 상반기 중 공개 공모를 열 예정이다.