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본문 요약

실형을 선고받고도 4년간 도피행각을 벌인 70대 전 경남 의령군수가 검찰의 추적 끝에 덜미가 잡혀 수감됐다.

창원지검은 A씨의 사례와 함께 올해 상반기 징역·금고 등의 실형이 선고됐지만 수감되기 전 도주한 '자유형 미집행자' 총 51명을 검거했다고 설명했다.

이와 함께 법정에서 확정된 벌금 13억원과 추징금 약 2억6000만원을 올해 상반기에 받아냈다.

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실형받고도 4년간 도피한 전 의령군수, 검찰 잠복에 덜미

입력 2026.07.15 13:52

  • 김정훈 기자

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창원지방검찰청사. 경향신문 자료사진

창원지방검찰청사. 경향신문 자료사진

실형을 선고받고도 4년간 도피행각을 벌인 70대 전 경남 의령군수가 검찰의 추적 끝에 덜미가 잡혀 수감됐다.

창원지검은 15일 올해 상반기 ‘재산형·자유형 주요 집행 완수 사례’를 공개하며 이같이 밝혔다.

70대 전 의령군수 A씨는 2016년 11월부터 2018년 6월까지 지인을 통해 알게 된 사람에게 여러 차례에 걸쳐 4억5000만원을 빌리고도 갚지 않은 혐의(사기)로 기소됐다.

A씨는 2021년 8월 1심에서 징역 2년 6개월을 선고받았으나 항소가 기각됐고, 2022년 9월 판결이 확정됐다. 이후 그는 약 4년 동안 도피 생활을 이어왔다.

검찰은 휴대전화 없이 도피 중이던 A씨의 요양급여 내역을 확인하다 김해 소재 한의원에 방문한 사실을 확인했으며, 지난달 16일 잠복 끝에 A씨를 검거했다. A씨는 현재 수감 중인 것으로 파악됐다.

창원지검은 A씨의 사례와 함께 올해 상반기 징역·금고 등의 실형이 선고됐지만 수감되기 전 도주한 ‘자유형 미집행자’ 총 51명을 검거했다고 설명했다.

이와 함께 법정에서 확정된 벌금 13억원(총 354건)과 추징금 약 2억6000만원(총 4건)을 올해 상반기에 받아냈다.

창원지검은 올 상반기 형 미집행 사건들을 대상으로 검거전담팀 구성하는 등 적극적인 활동을 벌여 이 같은 성과를 냈다고 밝혔다.

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