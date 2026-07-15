6월 한국에서 가장 많이 팔린 승용차는 그랜저·모델Y…10대 중 6대는 친환경차

국내 승용차 시장에서 친환경차의 판매 점유율이 빠르게 높아지고 있다. 지난달 국내에서 팔린 승용차 10대 가운데 6대는 전기차·하이브리드차와 같은 친환경차였고, 테슬라 모델Y는 그랜저를 874대 차이까지 추격하며 월간 판매 2위를 기록했다.

15일 산업통상부가 발표한 ‘올해 6월 자동차산업 동향’을 보면, 지난 6월 자동차 내수 판매량은 지난해 같은달보다 9.5% 늘어난 16만대로 집계됐다. 이 중 친환경차량의 판매량은 9만4000대로 내수판매량의 59%를 차지했다. 전기차는 지난해 같은달보다 92.1% 증가한 3만9000대가 판매됐다.

지난 6월 가장 많이 팔린 모델은 현대자동차의 그랜저(1만62대)였다. 테슬라의 모델Y(9188대), 기아의 쏘렌토(8561대)와 셀토스(6685대), 카니발(6267대)이 뒤를 이었다. 올해 상반기(1~6월)로 기간을 늘리면, 쏘렌토가 5만5426대로 가장 많이 팔렸고, 모델Y(4만3359대), 그랜저(3만8390대), 기아의 스포티지(3만1263대), 카니발(3만202대)가 뒤를 이었다.

지난 6월 자동차 수출액은 지난해 같은달보다 5.8% 늘어난 67억1000만달러를 기록했다. 특히 주력 시장인 북미 지역과 유럽연합(EU) 지역의 수출이 각각 12.3%, 13.7% 늘었다. 매출액으로는 북미 지역이 36억1000만달러, EU가 8억7000만달러로 집계됐다. 산업부는 “미국과 유럽에서 각각 하이브리드차와 전기차가 수출확대를 견인했다”고 했다.

지난달 가장 많이 수출된 모델은 쉐보레의 트랙스(3만545대)였고, 현대차의 코나(2만3403대)와 아반떼(2만2073대), 쉐보레의 트레일블레이저(1만6579대), 스포티지(1만6543대)가 뒤를 이었다. 상반기 전체 수출량에서도 트랙스는 17만2121대로, 2위인 아반떼(11만4729대)나 3위 코나(11만3874대)보다 약 6만대 더 팔렸다.

한편, 지난달 자동차 생산량은 내수 판매 증가와 자동차 부품 대체 공급 정상화로 지난해 같은달보다 11.6%가 늘어난 총 39만4000대으로 나타났다.

산업부 관계자는 “하반기에는 임단협 등 노사관계, 중국업체의 글로벌 판매 확대, 제조업의 AI 전환 가속화 등 대내외 여건의 불확실성과 산업구조 변화가 지속될 것으로 예상된다”며 “업계와 긴밀히 소통하며 수출·생산 동향을 면밀히 점검하고 미래차 전환 지원 등 자동차산업의 안정적 성장을 위한 지원을 적극 추진할 계획”이라고 했다.