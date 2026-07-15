손발톱에 생긴 검은 선 ‘흑색종’··· 뼈 침범 없으면 손·발가락 절단 피할 수 있어

손발톱 흑색종이 피부 아래까지 퍼진 환자라도 뼈를 침범하지 않았다면 손·발가락 절단 없이 수술이 가능하다는 연구 결과가 나왔다.

삼성서울병원 성형외과 이경태 교수, 이은송 전공의 연구팀은 이 같은 내용의 연구를 ‘유럽외과종양학회지(European Journal of Surgical Oncology)’에 발표했다고 15일 밝혔다. 연구진은 2021~2025년 침윤성 손발톱 흑색종 환자 27명에게 자기공명영상(MRI) 검사를 통해 암세포가 뼈를 침범했는지 확인하는 내용을 핵심으로 한 기능적 보존 수술 프로토콜을 적용한 뒤 결과를 분석했다.

흑색종은 멜라닌 세포에서 발생하는 피부암으로, 초기에는 점이나 멍처럼 보여 방치하기 쉽다. 이 중 손·발톱 등 신체 말단에 발생하는 말단 흑색종은 희귀하지만 진행 속도가 매우 빨라 예후가 좋지 않은 치명적인 암으로 알려져 있다. 이 때문에 암세포가 뼈까지 퍼질 가능성도 높아 손발톱 흑색종에 대한 기존의 표준치료는 병변이 포함된 마디 전체를 절단하는 방식으로 진행됐다. 다만 절단을 했을 때 환자가 느낄 기능적·정신적 부담이 큰 문제가 있어 연구진은 이를 보완하기 위해 수술 전 MRI로 암세포의 뼈 침범 여부를 미리 확인하는 과정을 거쳤다.

뼈 침범 소견이 없다면 암 두께와 상관없이 절단 대신 암세포만 정밀하게 절제하는 방식으로 수술을 진행했다. 잘라낸 피부조직에는 서혜부의 피부와 미세 혈관을 이식해 원래 손·발가락의 형태와 기능을 그대로 유지할 수 있게 했다. 연구진은 MRI에서 뼈 침범이 없다고 판독한 환자 전원이 실제 조직검사에서도 동일한 결과를 보임에 따라 높은 임상적 신뢰도를 입증했다고 밝혔다.

수술 환자들을 추적 관찰한 결과, 수술 부위의 국소 재발은 단 한 건도 발생하지 않아 치료 성적도 우수한 것으로 나타났다. 2년 무병생존율은 81.6%, 2년 국소 영역 무재발 생존율은 94.4%를 기록했다. 연구진은 이 결과가 기존의 절단술과 비교해도 손색없는 종양학적 안전성 확보를 의미한다고 설명했다.

이경태 교수는 “무분별한 절단을 피하고 환자의 삶의 질을 높이는 것은 의료진의 중요한 과제”라며 “이번 연구는 사전 영상 진단과 고난도 재건 기술이 뒷받침된다면 절단 없이 환자의 삶의 질을 획기적으로 지킬 수 있음을 보여주는 이정표가 될 것”이라고 말했다.