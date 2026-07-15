한국인에게 사랑받는 영국 듀오 ‘혼네’ 10주년···“뉴진스와 협업해보고 싶어”

데뷔 10주년 맞아 방한 16일부터 사흘간 롯데콘서트홀서 내한 공연 RM 솔로곡 ‘서울’ ‘클로저’ 작업에 참여키도

“한국에서 첫 공연을 했을 때 티켓이 순식간에 매진됐다는 소식을 듣고 믿을 수 없었어요. 10년 전 활동을 시작했을 때는 해외에서 인기를 얻을 수 있을 거라 생각지 못했습니다.”

영국의 얼터너티브 팝 듀오 혼네(HONNE)가 데뷔 10주년을 맞아 한국을 찾았다. 이들은 14일 서울 마포구의 한 카페에서 열린 리스닝 파티에서 기자들을 만나 “한국 공연에서 관객분들이 마치 노래방같이 떼창을 해주시던 게 기억에 남는다”며 “한국에서 다시 한번 공연하게 되어 기쁘다”고 말했다.

혼네는 메인보컬 앤디 클러터벅과 신시사이저 연주자 제임스 해처로 구성된 2인조 그룹이다. 2016년 정규 1집 <웜 온 어 콜드 나이트>로 데뷔한 이들은 따뜻하면서 몽환적인 전자음악으로 사랑받고 있다. 특히 ‘웜 온 어 콜드 나이트’가 국내 CF에 쓰이면서 데뷔 초반부터 한국 대중에게 사랑받았다. 데뷔 1년이 안 된 2016년 첫 내한 공연을 개최한 이후 여러 차례 한국을 찾았다.

혼네는 그룹 방탄소년단 멤버 RM의 솔로곡 ‘서울’과 ‘클로저’ 작업에도 참여한 바 있다. 혼네는 RM과의 작업에 대해 “지금 생각해도 믿기지 않을 만큼 훌륭한 경험이었다”며 “RM이 SNS를 통해 우리의 노래를 언급해 준 이후부터 지금까지 서로의 공연을 보고 함께 곡 작업을 하는 등 인연을 이어오고 있다”고 말했다.

이어 함께 작업해 보고 싶은 K팝 가수로는 뉴진스를 꼽았다. 제임스는 “노래를 들었을 때 혼네가 가지고 있는 음악의 분위기나 멜로디와 잘 맞을 듯했다. 같이 작업하면 좋은 곡이 나올 것 같다”고 했다.

혼네는 지난 5월 정규 1집의 발매 10주년 기념 앨범 <혼네 -10>을 발매했다. 혼네의 대표곡 12곡을 선정해 어쿠스틱 버전으로 재해석한 곡들을 담아낸 스페셜 앨범이다. ‘웜 온 어 콜드 나이트’ ‘데이 원’ 등 한국 팬들에게 친숙한 곡들도 다수 담겼다.

앤디는 “곡을 선정하는 과정이 아주 어려웠다”며 “데뷔 10주년을 기념해 저희가 좋아하는 곡들과 팬분들이 좋아해 주시는 곡들을 엄선해 담았다”고 말했다. 이어 제임스는 “팬분들이 결혼식 등 중요한 자리에서 저희의 어쿠스틱 곡을 쓰고 싶어 하신다는 소식을 듣고 완성되지 않은 곡을 보내드리기도 했다”며 “이번 앨범이 잘 쓰였으면 한다”고 덧붙였다.

혼네는 오는 16일부터 사흘간 한국 관객을 만난다. 2023년 내한공연 이후 약 3년 만이다. 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열리는 10주년 기념 콘서트 티켓은 예매가 시작되자마자 빠르게 매진됐다. 제임스는 콘서트 매진 소식에 “정말 감사하다”며 “그동안 선보인 공연들과는 또 다른, 어쿠스틱적인 공연이 되리라 생각한다. 팬분들도 즐겼으면 한다”고 말했다.