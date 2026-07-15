참치 부산물을 ‘밀웜’에 먹였더니···지방·불포화지방산 함량↑

한국해양과학기술원(KIOST) 제주바이오연구센터 허성영 박사 연구팀은 참치 부산물을 동물 사료 등의 원료로 주로 쓰이는 ‘밀웜’(갈색거저리 유충)의 먹이로 활용하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

연구팀에 따르면, 참치 뼈는 임플란트 시술 골이식재 등 여러 산업 소재로 활용 가치가 높지만, 뼈에 붙은 살점과 골수를 제거하는 전처리 과정에 화학물질이 쓰여 환경오염과 비용 부담이 컸다. 이 때문에 수산업계는 참치 뼈의 가치를 알면서도 대부분을 폐기해 왔다.

연구팀은 참치 뼈를 화학약품으로 처리하는 대신 밀웜에게 먹이로 제공해 뼈에 남은 살점과 골수를 깨끗이 청소하도록 유도함으로써 전처리 공정 문제를 해결했다.

또한 이 과정을 거친 밀웜은 영양 성분이 대폭 강화되며 고부가 자원으로 재탄생했다는 게 연구팀의 설명이다.

연구 결과 기존 사료(밀기울)를 먹인 그룹과 비교했을 때, 참치 부산물을 먹은 밀웜은 단백질 함량(45%)을 유지하면서도 지방 함량이 26.9%에서 32.5%로 증가했다. 특히 혈중 콜레스테롤 수치를 개선하고 면역력 향상에 도움을 주는 불포화지방산이 84%나 급증했다.

기능성과 안전성도 입증됐다. 참치 부산물을 섭취한 밀웜은 노화의 원인인 활성산소를 제거하는 항산화 능력이 기존보다 두 배가량 높아졌으며, 세포 시험에서도 독성이 나타나지 않아 식품 활용의 가능성을 높였다는 평이 나온다.

한편 밀웜은 최근 동물용 사료를 넘어 인체용 단백질 보충제 등 건강식품 원료로도 주목받고 있어 활용 범위가 넓을 것으로 예상된다. 이번 연구는 식품과학 분야 국제 학술지인 ‘Food Chemistry: X’에 게재됐다. 이번 연구는 아주대학교 권준표 교수 연구팀과 공동으로 이뤄졌다.

허성영 박사는 “수산 폐기물 제로화를 목표로 다양한 부산물을 대상으로 연구하겠다”고 말했다.