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참치 부산물을 ‘밀웜’에 먹였더니···지방·불포화지방산 함량↑

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본문 요약

한국해양과학기술원 제주바이오연구센터 허성영 박사 연구팀은 아주대학교 권준표 교수 연구팀과 공동연구를 통해 참치 부산물을 동물 사료 등의 원료로 주로 쓰이는 밀웜의 먹이로 활용하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

이 과정을 거친 밀웜은 영양 성분이 대폭 강화되며 고부가 자원으로 재탄생했다는 게 연구팀의 설명이다.

연구팀에 따르면 기존 사료를 먹인 그룹과 비교했을 때, 참치 부산물을 먹은 밀웜은 단백질 함량을 유지하면서도 지방 함량이 26.9%에서 32.5%로 증가했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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참치 부산물을 ‘밀웜’에 먹였더니···지방·불포화지방산 함량↑

입력 2026.07.15 14:22

수정 2026.07.15 15:39

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  • 김준용 기자

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밀기울을 먹인 밀웜(위)과 참치 부산물을 먹인 밀웜의 모습. 한국해양과학기술원 제공

밀기울을 먹인 밀웜(위)과 참치 부산물을 먹인 밀웜의 모습. 한국해양과학기술원 제공

한국해양과학기술원(KIOST) 제주바이오연구센터 허성영 박사 연구팀은 참치 부산물을 동물 사료 등의 원료로 주로 쓰이는 ‘밀웜’(갈색거저리 유충)의 먹이로 활용하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

연구팀에 따르면, 참치 뼈는 임플란트 시술 골이식재 등 여러 산업 소재로 활용 가치가 높지만, 뼈에 붙은 살점과 골수를 제거하는 전처리 과정에 화학물질이 쓰여 환경오염과 비용 부담이 컸다. 이 때문에 수산업계는 참치 뼈의 가치를 알면서도 대부분을 폐기해 왔다.

연구팀은 참치 뼈를 화학약품으로 처리하는 대신 밀웜에게 먹이로 제공해 뼈에 남은 살점과 골수를 깨끗이 청소하도록 유도함으로써 전처리 공정 문제를 해결했다.

또한 이 과정을 거친 밀웜은 영양 성분이 대폭 강화되며 고부가 자원으로 재탄생했다는 게 연구팀의 설명이다.

연구 결과 기존 사료(밀기울)를 먹인 그룹과 비교했을 때, 참치 부산물을 먹은 밀웜은 단백질 함량(45%)을 유지하면서도 지방 함량이 26.9%에서 32.5%로 증가했다. 특히 혈중 콜레스테롤 수치를 개선하고 면역력 향상에 도움을 주는 불포화지방산이 84%나 급증했다.

기능성과 안전성도 입증됐다. 참치 부산물을 섭취한 밀웜은 노화의 원인인 활성산소를 제거하는 항산화 능력이 기존보다 두 배가량 높아졌으며, 세포 시험에서도 독성이 나타나지 않아 식품 활용의 가능성을 높였다는 평이 나온다.

한편 밀웜은 최근 동물용 사료를 넘어 인체용 단백질 보충제 등 건강식품 원료로도 주목받고 있어 활용 범위가 넓을 것으로 예상된다. 이번 연구는 식품과학 분야 국제 학술지인 ‘Food Chemistry: X’에 게재됐다. 이번 연구는 아주대학교 권준표 교수 연구팀과 공동으로 이뤄졌다.

허성영 박사는 “수산 폐기물 제로화를 목표로 다양한 부산물을 대상으로 연구하겠다”고 말했다.

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