반도체 규제 완화 ‘선물 보따리’ 받은 UAE···전쟁서 미국 편에 선 대가?

미국·이란 전쟁에서 미국 편에 서서 이란을 공격한 아랍에미리트연합(UAE)이 그 대가로 인공지능(AI) 반도체 수출 규제 완화라는 선물을 받았다.

14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 상무부는 지난 10일 군사 용도로 전용될 수 있는 기술·군사 장비·에너지 인프라를 구매할 때 UAE를 한국, 인도, 유럽국과 동일한 수준으로 대우하겠다고 발표했다.

이번 조치로 UAE의 주요 AI 기업인 G42는 향후 최소 9개월 동안 엔비디아 등으로부터 칩을 자유롭게 구매할 수 있게 됐다. UAE 내 데이터센터 건설을 추진해온 마이크로소프트와 오픈AI 등 미국 기업들도 규제 부담을 덜게 됐다.

그동안 UAE는 중국, 예멘 등과 같은 규제 그룹에 속해 있어 UAE에 칩을 판매하려는 기업들은 미 상무부의 허가를 받아야 했고, 이 과정은 수개월씩 지연되곤 했다.

이번 조치로 UAE의 AI 반도체 접근성이 크게 개선되면서 수십억달러 규모의 경제적 효과를 가져올 것이라는 전망이 나온다. 유세프 알 오타이바 주미 UAE 대사는 이번 결정을 두고 “수십 년간 이어져 온 UAE와 미국의 깊고 신뢰할 수 있는 협력 관계를 한층 발전시키는 계기”라고 평가했다.

UAE는 조 바이든 전 행정부 시절부터 AI 반도체 확보를 위해 미국 내 로비 활동을 벌여온 것으로 알려졌다. 로비는 셰이크 모하메드 빈 자예드 알나하얀 UAE 대통령의 동생인 셰이크 타눈 빈 자예드 알나하얀 UAE 국가안보보좌관을 주축으로 이뤄졌다. G42의 실소유주인 그는 트럼프 대통령 일가와의 관계 구축에도 공을 들여온 것으로 전해졌다.

지난해 트럼프 대통령 취임에 앞서 타눈 보좌관 등 UAE 관계자들은 트럼프 일가가 설립한 가상화폐 기업 월드리버티파이낸셜의 지분 49%를 5억달러에 인수하는 계약을 체결했다. UAE는 또 미국에 1조4000억달러를 투자하겠다고 약속했다.

지난 2월 미·이란 간 전쟁이 시작된 이후 UAE는 이스라엘보다 이란의 공격을 더 많이 받았다. UAE는 당초 미국에 이란과의 전쟁을 시작하지 말아야 한다는 의견을 전달했지만, 이후 이란의 보복성 공격이 잇따르자 입장을 바꿔 이란 폭격에 적극적으로 동참했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 프랑스에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 모하메드 대통령의 협력 의지를 공개적으로 치켜세우기도 했다.

한 미국 정부 관계자는 “UAE의 이러한 행보는 백악관 고위 당국자들에게 UAE가 신뢰할 수 있는 동맹이라는 인식을 심어줬다”고 WSJ에 말했다.

UAE는 2020년 트럼프 대통령이 추진한 아브라함 협정에 서명하며 이스라엘 등 아랍 국가와의 관계를 강화한 바 있다.