“치매 어르신 실종 2시간 만에 발견”…AI 실종자 고속검색 시스템 성과

서울 영등포구는 통합관제센터의 ‘인공지능(AI) 기반 실종자 고속검색 시스템’을 활용해 실종된 치매 어르신을 신고 접수 약 2시간 만에 안전하게 발견했다고 15일 밝혔다.

영등포구에 따르면 지난 4일 오후 3시57분쯤 치매 어르신의 실종 신고가 접수되자 112상황실은 영등포구 통합관제센터에 이동 경로 탐색을 긴급 요청했다. 통합관제센터는 즉시 영상관리시스템을 가동해 과거 CCTV 영상을 분석하고 실종자 인상착의를 확인했다.

이어 AI 기반 실종자 고속검색 시스템에 인상착의 정보를 입력해 실종자가 영등포공원 일대를 배회하는 모습을 확인했다. 관제센터는 즉시 위치 정보를 실종수사팀에 전달했지만, 수사팀이 현장에 도착했을 땐 이미 실종자가 이동한 상태였다.

통합관제센터는 검색을 거듭해가며 이동 경로를 다시 추적했다. 확인된 위치 정보를 경찰과 실시간으로 공유해 수색 범위를 좁혀 나갔다. 오후 5시50분쯤 시장 인근 육교 사잇길에서 실종자를 포착해 즉시 경찰에 위치를 전파했다. 3분 뒤 순찰차가 현장에 도착해 실종자를 발견했다.

이번에 활용된 AI 기반 실종자 고속검색 시스템은 AI를 기반으로 주변 CCTV 영상 속 인물 특징을 자동으로 검색하고 추적해 이동 경로를 분석하는 지능형 관제 시스템이다. 인상착의 등 기초 정보를 입력하면 동일 인물을 신속하게 찾아 발견 가능성을 높인다.

영등포구는 지난해 12월부터 AI 기반 실종자 고속검색 시스템을 운영하고 있다. 서울시는 올해 25개 전 자치구에 이 시스템 구축을 완료할 방침이다.