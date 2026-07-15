낙동강 운문댐 가뭄 ‘심각’ 단계 진입···대구·경산 대체공급 확대

기후에너지환경부는 15일 0시 기준으로 경북 청도군에 있는 낙동강수계 용수 공급 댐인 운문댐이 가뭄 ‘심각’ 단계에 진입했다고 이날 밝혔다.

올해 운문댐 유역에 내린 강우량은 371㎜로 예년(581㎜)의 64% 수준에 그친다. 특히 홍수기인 지난달 21일부터 지난 14일까지 강수량은 18㎜로 예년(223㎜)의 8% 수준에 불과했다.

현재 운문댐 저수량은 4774만t으로 예년 저수량의 61% 수준이다. 올해 용수 공급량은 하루 평균 29만t이지만 유입량은 16만t에 그쳐 댐 저수량이 계속 낮아지고 있다.

운문댐에서 생활·공업용수를 공급받는 지방자치단체는 대구 및 경북 경산시, 영천시, 청도군, 칠곡군이다.

기후부는 운문댐이 가뭄 심각 단계에 진입함에 따라 운문댐에서 공급하는 대구와 경산시의 생활·공업용수의 대체공급량을 증량하겠다고 밝혔다. 대구에 대한 낙동강 대체공급량은 일 최대 10만7000t까지, 경산시에 대한 금호강 대체공급량은 일 최대 6000t까지 증량할 계획이다.

기후부는 댐 수위가 계속 하락하면 금호강 비상공급시설을 탄력적으로 가동해 금호강 하천수를 일 최대 12만t까지 대체 공급할 계획도 마련했다.

기후부는 대구, 경산시, 영천시, 청도군, 칠곡군에 대해서는 현재 용수 공급에 차질이 없는 점을 고려해 생활·공업 용수 가뭄 단계를 ‘경계’로 발령했다. 행정안전부와 기후부 등 관련 기관은 가뭄 상황을 정상, 관심, 주의, 경계, 심각 단계로 나누어 대응하고 있다.