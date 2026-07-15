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낙동강 운문댐 가뭄 ‘심각’ 단계 진입···대구·경산 대체공급 확대

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본문 요약

기후에너지환경부는 15일 0시 기준으로 경북 청도군에 있는 낙동강수계 용수 공급 댐인 운문댐이 가뭄 '심각' 단계에 진입했다고 이날 밝혔다.

운문댐에서 생활·공업용수를 공급받는 지방자치단체는 대구 및 경북 경산시, 영천시, 청도군, 칠곡군이다.

기후부는 운문댐이 가뭄 심각 단계에 진입함에 따라 운문댐에서 공급하는 대구와 경산시의 생활·공업용수의 대체공급량을 증량하겠다고 밝혔다.

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낙동강 운문댐 가뭄 ‘심각’ 단계 진입···대구·경산 대체공급 확대

입력 2026.07.15 14:40

  • 오경민 기자

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낙동강유역본부 용수전용댐 중 운문댐. 한국수자원공사 사이트 갈무리.

낙동강유역본부 용수전용댐 중 운문댐. 한국수자원공사 사이트 갈무리.

기후에너지환경부는 15일 0시 기준으로 경북 청도군에 있는 낙동강수계 용수 공급 댐인 운문댐이 가뭄 ‘심각’ 단계에 진입했다고 이날 밝혔다.

올해 운문댐 유역에 내린 강우량은 371㎜로 예년(581㎜)의 64% 수준에 그친다. 특히 홍수기인 지난달 21일부터 지난 14일까지 강수량은 18㎜로 예년(223㎜)의 8% 수준에 불과했다.

현재 운문댐 저수량은 4774만t으로 예년 저수량의 61% 수준이다. 올해 용수 공급량은 하루 평균 29만t이지만 유입량은 16만t에 그쳐 댐 저수량이 계속 낮아지고 있다.

운문댐에서 생활·공업용수를 공급받는 지방자치단체는 대구 및 경북 경산시, 영천시, 청도군, 칠곡군이다.

기후부는 운문댐이 가뭄 심각 단계에 진입함에 따라 운문댐에서 공급하는 대구와 경산시의 생활·공업용수의 대체공급량을 증량하겠다고 밝혔다. 대구에 대한 낙동강 대체공급량은 일 최대 10만7000t까지, 경산시에 대한 금호강 대체공급량은 일 최대 6000t까지 증량할 계획이다.

기후부는 댐 수위가 계속 하락하면 금호강 비상공급시설을 탄력적으로 가동해 금호강 하천수를 일 최대 12만t까지 대체 공급할 계획도 마련했다.

기후부는 대구, 경산시, 영천시, 청도군, 칠곡군에 대해서는 현재 용수 공급에 차질이 없는 점을 고려해 생활·공업 용수 가뭄 단계를 ‘경계’로 발령했다. 행정안전부와 기후부 등 관련 기관은 가뭄 상황을 정상, 관심, 주의, 경계, 심각 단계로 나누어 대응하고 있다.

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