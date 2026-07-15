“변기 뚫는데 5만원이라더니…수십만원 추가 비용 청구”

A씨는 지난 3월 베란다, 화장실, 창고 등 사진과 함께 입주청소를 문의했다. 청소서비스 업체는 10만~15만원의 추가 비용이 필요하다고 했고 그는 24만원에 기본 청소만 하기로 하고 예약금 8만원을 보냈다. 그러나 청소 당일 해당 업체는 오염이 심하다며 곰팡이 제거 추가금 40만원, 후면작업 14만8000원을 더 요구했다.

B씨는 지난 1월 변기 막힘 수리를 문의했다. 하수도서비스 업체는 변기 탈거작업 비용 35만원이면 된다고 했지만 당일 저녁 현장을 방문한 업체는 변기를 탈거하던 중 배관이 막혔다며 수리비 80만원을 추가로 청구했다.

청소와 배관 막힘 제거 서비스 등을 이용한 뒤 현장에서 계약 당시 안내받지 못한 추가 비용을 요구받는 피해가 급증하고 있다.

특히 방문 견적 없이 전화나 온라인으로 계약한 뒤 작업 당일 오염도나 집 구조, 배관 상태 등을 이유로 수십만원의 추가 비용을 요구하는 사례가 잇따르고 있어 주의가 필요하다.

한국소비자원은 최근 3년간(2023∼2026년 1분기) 청소·하수도위생 서비스 관련 피해구제 1204건을 분석한 결과 추가 비용 요구 관련 피해가 292건으로 전체의 24.3%를 차지했다고 15일 밝혔다. 올해 1분기 추가 비용 요구 관련 피해는 지난해 같은 기간보다 약 3.3배 증가했다.

무엇보다 배관 막힘 제거 등 하수도 서비스와 관련한 피해 증가세가 두드러졌다. 청소 서비스에서는 청소 상태 불량 등 서비스 품질 미흡이 42.8%(510건)로 가장 많았고 추가 비용 요구가 20.5%(244건), 가재도구 파손·분실이 15%(179건) 등이었다.

추가 비용 관련 분쟁은 대부분 방문 견적없이 비대면으로 계약한 뒤 사업자가 청소 당일 오염도나 집 구조 등을 이유로 추가 비용을 요구하면서 발생했다. 소비자가 이를 거부하면 계약 이행이나 계약금 환불을 거부하는 사례도 적지 않았다.

배관 막힘 제거 등 하수도 서비스에서도 서비스 품질 미흡이 48.9%(68건)로 가장 많았고 추가 비용 요구가 34.5%(48건)로 뒤를 이었다.

심지어 일부 업체는 홈페이지 등에 변기 뚫음 작업과 관련해 5만원 수준의 기본 요금만을 안내한 뒤 현장에서 변기 탈거와 특수 장비 사용 등을 이유로 수십만원의 추가 비용을 요구했다. 또 이미 변기 등을 분해하거나 하수도를 개방한 상태에서 추가 비용을 청구해 소비자가 지급을 거부하기 어려운 경우도 다수 확인됐다.

소비자원은 피해 예방을 위해 온라인이나 전화로 계약하기보다 방문 견적을 받은 뒤 계약을 체결하고, 계약 전에 추가 비용이 발생하는 사유와 금액을 확인해야 한다고 강조했다.

소비자원 관계자는 “만약의 상황에 대비해 작업 완료 후 잔금을 지급하기 전 현장을 꼼꼼히 확인해야한다”면서 “분쟁에 대비해 작업 전후 사진 등 증빙자료도 확보해 둘 것”을 당부했다.