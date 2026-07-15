역적, 스토커, 낙태…정청래 견제하는 송영길의 도 넘은 ‘막말’ 전략?

8·17 더불어민주당 당대표 선거에 출마한 송영길 의원이 경쟁자인 정청래 의원을 비판하며 연일 “목을 잘라” “낙태” 등 거친 단어를 입에 올렸다. 반정청래계 표심을 결집하려는 전략으로 풀이되지만 당내에서도 “도가 지나치다”는 반응이 나온다.

송 의원은 15일 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에서 ‘경기 평택을 국회의원 재선거에 후보를 내지 말았어야 했다’는 취지의 정 의원 발언을 언급하며 “자기 아들한테 ‘내가 너 낙태했어야 하는데 낳았다’는 것과 똑같다”며 “너무 무책임한 발언”이라고 말했다.

진행자가 비유가 적절치 않다는 취지로 제지했지만, 송 의원은 “그런 거랑 똑같다. (당시 민주당이 공천했던) 김용남 후보가 현재 지역위원장인데 (그를) 지지한 당원들은 어떻게 되는 거냐”며 발언을 이어갔다.

송 의원은 전날 호남향우회 총연합회 간담회에서는 “임기 4년이 남은 대통령을 놔두고 집권여당 대표와 대통령이 서로 싸운다는 것이 매번 신문에 ‘명청(이재명 대통령과 정청래 대표) 대전’으로 1면을 장식하는 어이없는 일이 벌어지고 있다”며 “옛날 같으면 역적으로 목을 잘라 정말 진압을 해야 될 그런 상황”이라고 말했다.

송 의원 발언이 알려진 후 정 의원은 페이스북에 “전당대회 출마가 목숨까지 위태로운 일이냐. 섬뜩하고 무섭다”며 불쾌한 심경을 드러냈다. 친정청래계 최민희 의원도 페이스북에 “민주당 대표 경선은 왕조 조선이 아니라 민주공화국 대한민국에서 진행되고 있다”고 말했다.

송 의원은 지난 14일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서도 명청 갈등이 없다는 친청계 주장에 대해 “상대방이 좋아하지 않고 동의하지 않는데 혼자 이재명을 몇 번 외친다고 무슨 명청 대전이 없어지느냐. 그걸 스토커라 한다”고 말했다.

송 의원이 연일 거친 표현을 구사하는 것은 김민석 의원과 ‘반정청래’ 선거연대를 구축한 상황에서 존재감을 부각하려는 3위 후보의 전략적 행보로 풀이된다.

다만 도를 넘은 발언이 전대를 진흙탕 싸움으로 몰아가고 있다는 지적이 나온다. 민주당 재선 의원은 “송 의원 발언은 과유불급이고, 오히려 도가 지나치다는 인상을 주고 있다”며 “김 의원이나 송 의원에게도 그렇게 도움이 될 것 같지 않다”고 말했다.