오늘의 인사-통일부 외

■통일부 ◇고위공무원 전보 △국립평화통일민주교육원 교육운영부장 오미희 △북한인권기록센터장 정소운
■해양수산부 ◇실장급 승진 및 파견 △북극항로추진본부 본부장 이수호
■관세청 ◇고위공무원 가급 전보·승진 △관세청 차장 박헌 △〃 인천공항세관장 김정 ◇과장급 전보 △서울세관 통관국장 윤재성 △안산세관장 도기봉 △관세청 통관검사과장 박준성 △〃 전자상거래통관과장 류승하 △〃 세원심사과장 노지선 △〃 공정무역심사과장 신숙경 △〃 외환조사과장 허범석 △인천공항세관 세관운영과장 정연우 △〃 여행자통관1국장 강병로 △〃 특송우편통관국장 박시원 △〃 조사국장 남창훈 △동해세관장 손영환 △용당세관장 오해식 △양산세관장 신각성 △마산세관장 서경복 △경남남부세관장 박권오 △수원세관장 문병주 △목포세관장 박노명 △여수세관장 정진우 △제주세관장 김기환 △관세평가분류원장 오현진
■소방청 ◇소방준감 승진 및 전보 △소방청 운영지원과장 윤강열 △〃 119대응국 대응정책과장 조현문 △세종특별자치시 소방본부장 신희범 △대전광역시 소방본부장 전담직무대리 이중기 △전남광주통합특별시 소방본부 광주권역 부본부장 전담직무대리 구동욱 ◇소방준감 전보 △소방청 대변인 한선 △경기도 북부소방재난본부장 김문용
■개인정보보호위원회 ◇과장급 전보 △국제협력담당관 강민지
■한국화학연구원 △부원장 윤성철 △국가전략기술추진단장 박호식 △연구전략본부장 김필호 △화학공정연구본부장 박지훈 △화학소재연구본부장 김윤호 △의약바이오연구본부장 한수봉 △정밀·바이오화학연구본부장 차현길 △화학플랫폼연구본부장 조성근 △경영기획본부장 최호철 △행정관리본부장 김화정
■한국환경공단 △기획조정처장 장인환 △ESG경영처장 조경선 △인재경영처장 한영래 △자원순환처장 이승훈 △생활폐기물처장 이남호 △사업장폐기물처장 송근선 △환경성보장처장 김성민 △배터리순환처장 권재욱 △환경시설처장 고재성 △AX혁신추진실장 김태헌 △감사실장 임성진 △수도권동부환경본부 자원순환관리처장 최석준 △〃 유역하수도지원센터장 이근영 △수도권서부환경본부 환경안전진단처장 이창재 △부산울산경남환경본부 자원순환관리처장 최영준 △충청권환경본부 자원순환관리처장 장태혁 △〃 환경시설관리처장 주상준 △광주전남제주환경본부 환경시설관리처장 강성백 △강원환경본부 수도통합운영센터장 서임문 △전북환경본부장 옥승철
■신용보증기금 ◇본부장 보임 △인천영업본부 최한중 △부산울산경남영업본부 백정일 △대구경북영업본부 황현귀 △충청영업본부 손종욱 ◇본부장 전보 △자본시장영업본부 최태진 △서울동부영업본부 정현호 ◇부서장 전보 △비서실 조영직 △성과관리부 최중호 △ICT전략부 이송필 △스타트업금융부 김경수 △혁신금융부 이봉희 △신용보험부 박근익 △인프라금융부 김종희 ◇지점장 전보 △지식재산평가센터 정웅재 △스케일업금융센터 이형열 △서부신용보험1센터 나근진 △서부신용보험2센터 김수연 △영등포재기지원단 황영준 △동대문재기지원단 이인규 △강남재기지원단 손성빈 △경기신용보험센터 고지호 △인천신용보험센터 명대일 △대구재기지원단 최무승 △광주재기지원단 김화중 △영등포 박성모 △충정로 강용묵 △강서 송철의 △의정부 박만진 △김포 윤석중 △파주 황인국 △서울서부스타트업 심은경 △광진 강종신 △방배 이철하 △하남 황정일 △속초 강재정 △양재 김윤원 △강남스타트업 허승욱 △평택 이정연 △이천 한동석 △용인 유훈석 △경기광주 강희성 △인천중앙 유성근 △부평 이재원 △안산 김승배 △시흥 이장욱 △부산 류길하 △사상 김흥일 △통영 안재우 △김해중앙 박해규 △울산스타트업 한석무 △대구 홍승만 △구미 김영진 △영주 오상배 △성서 이정엽 △대구스타트업 박광호 △전주 임정용 △군산 김상훈 △익산 이승기 △광산 이혜옥 △정읍 이성주 △광주스타트업 이성우 △대전 김혁민 △서산 임명신 △제천 박혜성 △보령 김신철 △대전스타트업 박태준
■오마이뉴스 △뉴스본부 본부장(편집국장) 이승훈