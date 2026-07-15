재생에너지 전력, 온라인에서 쉽게 사고판다…기후부, 중개플랫폼 시범 운영

재생에너지 PPA 중개플랫폼 개설 기업 RE100 이행 지원 효과 기대

정부가 재생에너지로 생산한 전력을 발전사업자와 기업이 온라인에서 사고팔 수 있는 시스템을 시범 운영한다. 기업의 RE100(재생에너지 100%) 이행을 지원하는 효과가 기대된다.

기후에너지환경부는 15일 재생에너지 전력구매계약(PPA) 중개플랫폼 시범 사업을 시작한다고 밝혔다. 재생에너지 PPA는 재생에너지 발전사업자가 전력 시장 밖에서 전기사용자에게 전력을 직접 공급하는 형태의 계약을 의미한다. 2022년부터 제도가 시행되고 있다.

산업계는 RE100 요구에 맞춰 재생에너지 PPA에 관한 관심을 키워왔다. 기후부에 따르면 재생에너지 PPA 건수는 2023년 13건, 2024년 29건, 2025년 79건이었다. 올해는 5월까지 118건을 기록했다.

하지만 기업들은 지금까지 재생에너지 PPA를 원하는 발전소를 찾는 데 어려움을 겪어왔다. 재생에너지 발전사업자도 수요 기업 파악을 제대로 할 수 없었다.

기후부는 이번 중개플랫폼 개설로 기업과 발전사업자가 수요와 공급 정보를 쉽게 파악하고, 조건이 맞으면 비공개 협상을 통해 계약까지 체결할 수 있는 시스템이 갖춰졌다고 밝혔다. 기후부는 중개플랫폼 도입으로 재생에너지 PPA가 활성화하면 국민 전기요금 부담 완화, 국내 수출 기업의 재생에너지 100% 사용 달성, 재생에너지 사업자의 장기 수익 안정성 확보 등의 효과를 거둘 수 있다고 설명했다.

중개플랫폼 활용 촉진을 위한 방안도 내놨다. 기후부는 먼저 1㎿(메가와트) 이하 소규모 발전사업자에겐 PPA 거래에 필요한 전력거래소 계량기 설치와 교체 비용을 지원하기로 했다. RE100 수요기업엔 PPA 체결 때 망 이용료 지원 기간을 연장한다. 중소·중견기업은 기존 3년에서 7년으로, 대기업은 1년에서 5년으로 확대한다. 지붕태양광 사업자 보증보험료 정부 지원 비율을 기존 15~30%에서 최대 50%까지 늘린다.

기후부는 이날 서울 서초구 엘타워에서 발전사업자와 재생에너지 전기 공급 사업자, 한국형 재생에너지 100% 프로그램(K-RE100)에 참여하는 43개 기업을 대상으로 간담회를 진행했다. 기후부는 플랫폼을 활용하겠다는 PPA 수요와 공급 물량이 각각 1GW(기가와트)로 조사됐다고 밝혔다. 플랫폼은 시범 운영을 거쳐 다음 달 초부터 정식 운영된다.

심진수 기후에너지환경부 재생에너지정책관은 “이번 시범사업 진행 과정에서 업계의 다양한 의견을 적극적으로 수렴해 재생에너지 전력구매계약 활성화에 실질적으로 도움이 되는 중개플랫폼을 성공적으로 구축하여 운영하겠다”고 말했다.