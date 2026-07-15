유가 안정에 6월 수입물가 3년 반 만에 최대폭 하락

중동전쟁으로 치솟았던 국제 유가가 하락하면서 지난달 수입물가가 3년 반 만에 가장 큰 폭으로 떨어졌다. 그러나 최근 중동을 둘러싼 긴장이 다시 고조되면서 7월 수입물가는 다시 오를 수도 있어 보인다.

한국은행이 15일 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 지난 6월 기준 수입물가지수(2020년 수준 100)는 161.34로, 5월(168.78)보다 4.4% 하락했다. 하락 폭으로는 2022년 12월(-6.5%) 이후 3년 6개월 만에 최대다.

6월 원·달러 환율이 평균 1527.3원으로 5월(1490.1)원보다 올랐지만 같은 기간 국제 유가(두바이유)가 103.15달러에서 79.4달러로 23% 내려간 영향이 더 컸다.

품목별로는 중간재 중 석탄 및 석유제품(-19.0%)과 원재료 중 광산품(-11.3%)의 하락 폭이 컸다. 세부 품목 중에서는 원유(-20.7%)와 나프타(-25.5%), 벙커C유(-19.2%) 등 석유제품이 수입물가 하락을 주도했다.

수입물가가 하락하면 시차를 두고 소비자물가도 안정될 수 있다. 하지만 최근 미국과 이란 사이의 긴장이 다시 고조되면서 7월에 수입물가 내림세가 이어질지가 불확실해졌다. 이문희 한은 물가통계팀장은 “원·달러 환율이 상승하고 있고 중동전쟁을 둘러싼 긴장이 재고조되고 있어서 7월 수입물가 흐름은 예단하기 어렵다”고 말했다.

6월 수출물가지수는 188.90으로 전월과 같은 수준이었다. 그전까지 11개월 연속 오르다가 상승세가 멈췄다. 이 팀장은 “분기별 반도체 공급 계약이 주로 4월에 이뤄지면서 5,6월에는 반도체 가격 상승 폭이 줄어든 것으로 보인다”고 말했다.