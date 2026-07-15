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‘찐’ 제주 농촌 즐긴다···농촌 기획전 반값으로 판매

입력 2026.07.15 15:35

구글 선호 매체로 추가

17일부터 8월 31일까지 체류형 농촌상품 4개 선봬

최대 50% 할인 판매···체험·웰니스·미식 등 다양

제주 서귀포시와 제주관광공사는 오는 17일부터 8월31일까지 로컬 여행 상품을 최대 50% 할인된 가격으로 판매하는 ‘촌(村)스러운 촌(村)플레이’를 진행한다. 프로그램 포스터. 제주관광공사 제공

제주 서귀포시와 제주관광공사는 오는 17일부터 8월31일까지 로컬 여행 상품을 최대 50% 할인된 가격으로 판매하는 ‘촌(村)스러운 촌(村)플레이’를 진행한다. 프로그램 포스터. 제주관광공사 제공

제주 농촌 체험 상품을 반값으로 즐길 수 있는 기회가 마련됐다.

제주 서귀포시와 제주관광공사는 오는 17일부터 8월31일까지 서귀포시 로컬 여행 상품을 최대 50% 할인된 가격으로 판매하는 ‘촌(村)스러운 촌(村)플레이’를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 기획전은 마을 경영체 6곳과 마을 여행 전담여행사 2곳, 제주관광공사, 서귀포시가 함께 마련했다. 특히 농어촌지역 경제 활성화를 위한 정부 지원금이 투입돼 최대 50%까지 낮춘 ‘반값 여행’로 판매된다.

이번 기획전 상품은 ‘다정한 동백 생활’ ‘색채로 채우는 대한목장의 밤’ ‘15년 차 제주 캠퍼의 숨은 캠핑 포인트’ ‘제주 포레스트 앤 차롱 런치’ 등 4개다.

‘색채로 채우는 대한목장의 밤’은 목장의 밤을 배경으로 느낀 감정과 이미지로 나만의 향수를 완성하는 체험 상품이다. ‘15년 차 제주 캠퍼의 숨은 캠핑 포인트’는 제주 현지 캠퍼가 추천하는 화순의 캠핑 포인트에서 장비 설치, 식사, 자연 체험까지 패키지로 즐기는 상품이다. 관련 장비가 모두 제공되며, 캠핑 초보자도 쉽게 참여할 수 있다.

‘서귀포 포레스트 앤 차롱 런치’는 서귀포 치유의 숲을 배경으로 진행하는 웰니스 상품이다. 전문산림치유사와 함께 맨발 걷기, 해먹 체험, 자연 탐구, 제주 전통 도시락 ‘차롱’을 즐길 수 있다.

제주관광공사 관계자는 “상품 예약은 오는 17일 오픈하는 기획전 홈페이지인 이더라운드, 찰쓰 투어 예약 페이지에서 가능하다”고 밝혔다.

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