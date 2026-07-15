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일본 가구소득 증가율 역대 최고···고물가에 “살기 힘들다” 비중은 확대

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본문 요약

일본의 가구소득이 관련 통계 작성 이후 가장 큰 폭으로 증가했지만, 고물가에 생활고를 호소하는 가구 비중은 오히려 확대된 것으로 나타났다.

가구소득 중윗값도 전년 410만엔에서 451만엔으로 상승했다.

평균 소득 이하 가구의 비율은 61.5%로 전년보다 0.4%포인트 하락했다.

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일본 가구소득 증가율 역대 최고···고물가에 “살기 힘들다” 비중은 확대

입력 2026.07.15 15:40

수정 2026.07.15 15:44

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  • 최경윤 기자

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일본 시민들이 지난 5월20일 도쿄 증권거래소에 있는 닛케이평균주가 전광판 앞을 지나가고 있다. AFP연합뉴스

일본 시민들이 지난 5월20일 도쿄 증권거래소에 있는 닛케이평균주가 전광판 앞을 지나가고 있다. AFP연합뉴스

일본의 가구소득이 관련 통계 작성 이후 가장 큰 폭으로 증가했지만, 고물가에 생활고를 호소하는 가구 비중은 오히려 확대된 것으로 나타났다.

일본 후생노동성이 15일 발표한 2025년 국민생활기초조사 결과에 따르면 2024년 가구당 평균 소득은 전년 대비 7.3% 증가한 575만2000엔(약 5275만원)으로 집계됐다.

증가율은 관련 조사가 시작된 1986년 이후 가장 높았다. 다만 소득 규모 자체는 정점을 기록했던 1994년의 664만2000엔(약 6091만원)에 미치지 못했다.

가구소득 중윗값도 전년 410만엔(약 3760만원)에서 451만엔(약 4136만)으로 상승했다. 평균 소득 이하 가구의 비율은 61.5%로 전년보다 0.4%포인트 하락했다.

후생노동성 관계자는 니혼게이자이신문(닛케이)과의 인터뷰에서 소득 증가에 대해 “임금 인상 효과가 반영된 것”이라고 설명했다.

가구 구조 변화도 평균 소득 증가에 영향을 미쳤다. 1인 가구 수는 1947만7000가구로, 전체 가구에서 차지하는 비중도 35.4%에 달해 모두 역대 최고치를 기록했다.

닛케이는 고령자와 여성의 노동시장 참여 확대 역시 가구소득의 장기적인 감소 추세에 제동을 건 요인으로 꼽았다. 일본의 가구소득은 최근 2년 연속 증가세를 이어가고 있다.

다만 소득 증가에도 불구하고 생계의 어려움을 느끼는 비중은 늘었다. 생활이 “어렵다”고 응답한 비율은 55.4%로, 비교 가능한 2022년 조사보다 4.1%포인트 상승했다.

후생노동성은 “식료품 등 생활과 직결된 물가 상승의 영향으로 보인다”고 분석했다.

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