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‘지역 경제의 든든한 버팀목’···대구, 올해 ‘중소기업대상’ 후보 모집

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본문 요약

대구시는 올해 중소기업대상 후보를 공개 모집한다고 15일 밝혔다.

수상기업에는 대구시 중소기업육성 자금지원 우대, 해외시장 개척단 파견 및 해외전시·박람회 우선지원, 세무조사 유예 등 행정 및 재정지원이 제공된다.

대구 중소기업대상은 1996년부터 시행된 지역 대표 기업 포상제도다.

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‘지역 경제의 든든한 버팀목’···대구, 올해 ‘중소기업대상’ 후보 모집

입력 2026.07.15 15:58

  • 백경열 기자

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대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 올해 중소기업대상 후보를 공개 모집한다고 15일 밝혔다.

접수 기간은 다음 달 12일까지로 대구지역에 본사와 사업장을 두고 3년 이상 기업 활동을 유지하고 있으면 신청 가능하다. 제조업(공장 포함)의 경우 신기술 개발이나 매출 성장, 일자리 창출 등에서 두드러진 성과를 보인 기업을 대상으로 한다.

희망 기업은 사업장 소재지 구·군 경제부서 또는 대구상공회의소 등을 통해 신청하면 된다. 대구시는 관련 서류를 통해 자격 등을 심사한 뒤 재무평가 및 현장실태조사, 심사위원회 종합평가 등을 거쳐 최종 6개 기업을 선정할 예정이다.

수상기업에는 대구시 중소기업육성 자금지원 우대(2년), 해외시장 개척단 파견 및 해외전시·박람회 우선지원(2년), 세무조사 유예(3년) 등 행정 및 재정지원이 제공된다.

대구 중소기업대상은 1996년부터 시행된 지역 대표 기업 포상제도다. 우수 기업을 발굴·시상해 기업인의 자긍심을 높이기 위한 취지로 마련됐다. 현재까지 총 186개 기업이 선정됐다.

박기환 대구시 경제국장은 “중소기업은 지역 경제와 일자리 창출을 떠받치는 핵심 주체”라며 “어려운 경영 환경 속에서도 지역 발전을 위해 힘써 온 중소기업인들의 성과와 노고가 더욱 인정받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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